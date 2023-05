Il rendiconto blocca le nomine 

I ritardi si accumulano negli ultimi mesi di legislatura. Quando ne mancano otto al termine, la Giunta deve ancora approvare il rendiconto della Regione. Questo genera a cascata una serie di problemi. Per esempio, fino al via libera del documento finanziario non potranno essere perfezionate le ultime nomine deliberate a Villa Devoto. Su tutte, quella del direttore generale del Centro regionale di Programmazione. Per il ruolo è stato indicato Eugenio Annicchiarico, che però non ha ancora potuto prendere servizio. Tra le ragioni, ci sarebbe anche il mancato accordo sulla durata del contratto da direttore generale. Fatto sta che il posto al Centro regionale è ormai vacante da mesi, da quando l’ex dg Massimo Temussi ha lasciato per andare a presiedere Anpal Servizi. Con tutto ciò che ne consegue sulla spendita dei fondi comunitari.

Gli altri ritardi

In ritardo cronico, ormai, è l’iter del collegato alla legge Finanziaria varata a febbraio scorso. Ad oggi, le commissioni del Consiglio hanno tutte espresso il parere sugli emendamenti al testo. Per martedì prossimo è convocata la commissione Bilancio presieduta da Stefano Schirru. Per l’esame del testo il parlamentino si prenderà almeno una settimana di tempo. Dopodiché, trascorreranno i dieci giorni a disposizione delle opposizioni per preparare la relazione di minoranza. Il contenuto non dovrebbe riservare sorprese rispetto alle aspettative. Tra le norme più attese, quella che ripristina le disposizioni del piano casa “salvate” dalla sentenza della Corte Costituzionale che aveva bocciato la legge, e poi quella per l’attuazione della riforma che porta a sei le Province e a due le Città metropolitane. Se il collegato sarà legge a giugno inoltrato, è difficile che nello stesso mese la Giunta riesca ad approvare l’assestamento di bilancio annunciato proprio per giugno. A questo punto, la manovrina potrebbe ritardare di qualche settimana, per ottenere comunque il via libera entro i primi quindici giorni di agosto. Anche perché, al rientro dalle vacanze a settembre, sarà avviato l’iter per l’ultima legge di stabilità della legislatura. (ro. mu.)

