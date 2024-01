Il relitto di un pattino sulla spiaggia 

Bottiglie di vetro e di plastica, vecchi salvagente e anche il relitto di un pattino da salvataggio: le ultime mareggiate hanno portato sulla spiaggia di Baccu Mandara, nel territorio di Maracalagonis, rifiuti di ogni tipo. E a completare l’opera hanno contribuito i soliti incivili che hanno abbandonato sulla sabbia di tutto. Nei giorni scorsi il litorale è stato pulito dagli abitanti della zona, che come ogni anno si impegnano per tenere in ordine quel tratto di costa. «Ora però», dicono, «è necessario che il Comune porti via quel che resta del pattino e di altre imbarcazioni che si sono arenate nella spiaggia di Marianeddu», e che ora sono state raggruppate all’inizio della strada asfaltata che si ricongiunge alla Sp 17.

Un anno fa il Consiglio comunale aveva approvato un piano di riqualificazione del litorale di Baccu Mandara. Ora si attende l’inizio dei lavori. (red. pro.)

