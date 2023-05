Il Reis per quattordici famiglie 

Sono quattordici i nuclei familiari che beneficeranno del Reis, il Reddito di inclusione sociale finanziato con fondi regionali per la lotta alla povertà. Il Comune ha appena pubblicato la graduatoria definitiva nella quale è stato ammesso un nuovo soggetto che era stato inizialmente escluso dall’elenco dei beneficiari. Le verifiche effettuate dagli uffici hanno accertato la sussistenza dei requisiti per ottenere il contributo.

Il Comune ha ricevuto dalla Regione circa 26 mila euro, risorse che saranno erogate a breve agli aventi diritto. Il contributo economico è destinato a persone singole o famiglie che versano in una situazione di difficoltà economica con un reddito inferiore ai dodicimila euro o con un patrimonio immobiliare, diverso dalla prima casa, sotto i quarantamila euro. Il Reis è incompatibile con il reddito di cittadinanza e altre forme di sostegno economico. Il contributo è vincolato alla sottoscrizione di un patto per lo svolgimento di un progetto personalizzato di politiche attive per il lavoro. Gli idonei in graduatoria verranno contattati nei prossimi giorni dal servizio sociale del Comune per la sottoscrizione dell’intesa, pena la sospensione del contributo stesso. (c. z.)

