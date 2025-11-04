«Il Reis non basta ai nuovi poveri» 

La povertà in città si contrasta con il Reddito di inclusione sociale, ma il lavoro da fare è ancora tanto. Nei giorni scorsi, il Comune di Nuoro ha aperto il bando per i contributi del Reis destinato a persone e famiglie in difficoltà economica. L'intervento è finanziato con un importo complessivo di 176mila 694 euro e 43 centesimi e mira a sostenere i nuclei familiari che si trovano in una situazione di disagio socio economico in città e non beneficiano di altri aiuti pubblici. Le nuove misure sono state approvate all'unanimità dalla giunta Fenu lo scorso 23 ottobre, un passo avanti per la comunità, ma la situazione povertà a Nuoro è peggio di quel che si può immaginare tra famiglie senza dimora, aumenti delle richieste di aiuto alla Caritas e non solo, abusivi, e singoli cittadini che dormono in auto.

L’allarme

A parlarne nel dettaglio è la segretaria generale della Cisl, Maria Luisa Ariu. «La povertà in città – dice la sindacalista – è misconosciuta e mistaciuta, pertanto, è peggiore di quel che appare e si dice. La stortura vera si risolve con un tessuto sociale e abitativo che andrebbe ribaltato. Gli affitti sono pesanti, e incidono tanto sulle tasche delle famiglie, specie se solo uno lavora e l’altro deve, magari, badare a anziani o figli. C’è chi si fa aiutare persino per acquistare una bombola del gas, chi si priva del cibo per darlo ai figli, e le spese come quelle per l’acquisto dei farmaci vengono tagliate per far fronte a quelle degli alimenti. Insomma, l’emergenza è tale per cui 176mila euro rappresentano già qualcosa, ma non risolvono il problema che va invece affrontato alla base». Precisa Ariu: «Quella cifra dovrebbe servire a gestire spese come quelle che passano spesso in secondo piano nelle famiglie con forti disagi economici, per esempio per i medicinali o per altre spese non di primissima necessità, ma comunque necessarie nel quotidiano. Sono troppe, ormai, le famiglie che si privano di tutto, con forti carichi sulle spalle e una dignità da tenere salda davanti alla società. Certo, 176mila euro sono una cifra alta, ma non basta. È uno sforzo che la città fa, e lo apprezziamo».

Senza casa

Paola Deserra, segretaria provinciale di Sunia Cgil, definisce la scelta della giunta Fenu «un primo passo molto importante, anche se il percorso è abbastanza lungo. Ci aspettiamo che la situazione povertà e soprattutto la questione abitativa migliori in modo graduale. La casa è sempre un punto di partenza, ne discuteremo a giorni anche a livello regionale. Apprezziamo che la nuova giunta sia sensibile a questi temi».

Il Comune

L'assessore ai Servizi sociali Adriano Catte, con l'annuncio del Reis, ha affermato: «Con l’apertura del bando Reis parte seconda, intendiamo andare incontro alle famiglie nuoresi che, per svariati motivi, si trovano in difficoltà economiche». Potranno far domanda persone e famiglie residenti e domiciliate a Nuoro di cui almeno un componente sia residente da almeno due anni nel territorio isolano, e con un Isee massimo di 15mila euro.

RIPRODUZIONE RISERVATA