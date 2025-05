Il regolamento della Tari diventa un caso 

La Tari rischia di diventare un pasticcio. Ne è convinta la consigliera di minoranza Franca Cicotto, che si è rivolta alla Garante del contribuente Grazia Corradini, per denunciare presunte illegittimità. «C’è una discrepanza tra il regolamento Tari e la delibera del consiglio comunale del 29 aprile 2024 con cui fu approvata la modifica», sostiene la consigliera. «Il regolamento contiene frasi non inserite in delibera e non approvate dall’aula. In altre parole, la Tari del 2024 è inapplicabile, la Garante scriverà al Comune per chiedere spiegazioni».

Il nodo

La maggior parte delle discrepanze è di poco conto, ma ce n’è una che risulterebbe centrale nella determinazione del numero di occupanti delle utenze domestiche. Nel vecchio regolamento era indicato che il numero è quello risultante alla data di elaborazione della lista di carico, mentre nel regolamento modificato si specifica che è quello risultante alla data del 1° gennaio. «Questo nuovo comma non è riportato nella delibera di consiglio, ragion per cui il vecchio regolamento continua a restare in vigore», prosegue Cicotto. «Questa differenza può avere ripercussioni sulla determinazione delle entrate tributarie, in quanto è proprio su questo comma che gli uffici hanno applicato la lettura del numero di occupanti». Al momento, se dovesse morire uno dei componenti dopo il 2 gennaio, il nucleo familiare continuerà fino al 1° gennaio dell’anno dopo a pagare il tributo per la persona deceduta. Caso simile per un contribuente che dovesse uscire dal proprio nucleo per formarne uno nuovo: il cittadino dovrebbe pagare sia per la vecchia che per la nuova abitazione.

Utenti arrabbiati

«Ad agosto 2024 mio figlio si è staccato dal nucleo familiare. A lui sono arrivate le tariffe Tari da agosto a dicembre, ma io e mio marito abbiamo continuato a pagare per tre persone», spiega Maria Bonaria Serreli. «Vivevo con la mia famiglia a casa dei miei genitori, e a febbraio ci siamo trasferiti», racconta Manuela Locci. «Sono andata negli uffici Gesenu per l’attivazione della nuova utenza e mi è stato spiegato che per quest’anno dovrò pagare sia per la casa dei miei genitori che per la nuova casa». Il rischio è quello di una pioggia di contestazioni. «Sia l’irregolarità di fondo che il contenuto di questo comma espongono il Comune a tantissimi ricorsi, che stanno già avvenendo, e questo potrebbe comportare la mancanza di diverse entrate», continua Cicotto. «L’approvazione del bilancio», un mese fa, «doveva essere bloccata in attesa di risolvere la discrepanza e prendendo in considerazione i dati al 31 dicembre e non al 1° gennaio».

RIPRODUZIONE RISERVATA