Il regno dei Falegnami in via Duomo «Incrocio le dita, speriamo vada bene» 

Appena il tempo di riassaporare il gusto della festa e scocca l’ora dell’ultimo sorso di Sartiglia. Da mandare giù lentamente, per conservare il sapore un anno intero. Oristano è pronta a scrivere l’ultima pagina dell’edizione 2023, quella più intima dopo il bagno di folla domenicale, anche se le presenze si annunciano ancora numerose.

La firma, oggi, è quella di Giampaolo Mugheddu, Componidori designato dal Majorale en cabo dei Falegnami, Antonio Mugheddu. Ad accompagnarlo nell’impresa saranno il fratello Gianluca, nei panni di segundu, e Francesco Loi, nel ruolo di terzu.

Sul percorso di via Duomo il capocorsa ha già dato prova di abilità due giorni fa, mettendo a segno il secondo dei tredici centri colti nella giostra dei Contadini. Ma con il cilindro sul capo l’emozione è tutta nuova.

«Spero solo di non aver sbagliato giorno - scherza Giampaolo Mugheddu - incrociamo le dita, sono emozionato ma tranquillo». Nelle ultime ore un imprevisto ha costretto il terzetto ad un cambio di programma. «Durante le pariglie di domenica “Ovunque”, il cavallo di Gianluca, ha subito un piccolo incidente - va avanti - per fortuna un altro sartigliante, Daniele Mattu, senza pensarci due volte ci ha messo a disposizione la sua cavalla, Stella». Anche questo fa parte della giostra, la solidarietà tra compagni.

Le fasi

La vestizione si svolgerà in via Angioy. Nella cornice di Casa Pruneddu, le abili mani delle massaieddas Giulia Mugheddu e Enrica Seda, inizieranno a cucire a mezzogiorno, con l’obiettivo di arrivare in Cattedrale per le 13.15 e dare il via al torneo alle 13.30.

Stavolta si cercherà di stare nei tempi per consentire lo svolgimento delle pariglie in condizioni di sicurezza ed evitare i malumori che hanno macchiato l’ultima ora di Sartiglia dei Contadini.

L’impresto di Casula

È l’unico rammarico che conserva Danilo Casula della sua giostra . «Purtroppo lungo il tragitto verso via Duomo il mio cavallo, Hunting Horse, è stato scalciato e abbiamo impiegato quasi mezz’ora per medicarlo - spiega il capocorsa di San Giovanni - avrei voluto concedere l’onore della spada ad un altro gruppo ma è stato impossibile».

Per il resto una giornata da incorniciare, «meglio di come l’avevo sognata», dice emozionato. Stella d’oro nel 2020, nell’ultima Sartiglia prima del Covid, stella d’oro nel 2023, con l’onore e l’onere dell’investitura da parte de s’Oberaiu Majori Mauro Solinas.

«L’ultimo centro con su stoccu è stata la ciliegina sulla torta. Oggi come va, va», aggiunge senza mai nominare, forse un po’ scaramanticamente, la possibile stella di platino. Privilegio riservato anche al capocorsa odierno Giampaolo Mugheddu, già stella d’argento.

La corsa all’oro

Altri dieci cavalieri, protagonisti domenica, puntano all’oro. A cominciare da Michael Casula, risoluto sotto il nastro verde nella giostra di San Giovanni. A regalare emozioni in via Duomo erano stati poi Marco Cardias, Gianluca Manunza e Graziano Pala. Abilità e un pizzico di buona sorte hanno accompagnato le discese alla stella di Alessandro Manca e Salvatore Aru. Poi il boato per la prima amazzone a segno, Emanuela Colombino. Nastro verde generoso con Francesco Serra, Fabrizio Sannia e Sonia Cadeddu, avvolta nello splendido costume da donna di Oristano.

I n tv e online

Anche oggi sarà possibile seguire la diretta della Sartiglia su Videolina, a partire a partire dalle 11; alla stessa ora, ma con il commento della giostra in lingua sarda, anche su Sardegna 1. In streaming invece la Sartiglia si può ammirare sul sito del l’Unione Sarda.it.

