Il Registro regionale dei tumori è ancora soltanto sulla carta La legge istitutiva risale al 2012  

Qualcosa si stava finalmente muovendo per l’istituzione del Registro tumori della Sardegna, a inizio anno, quando Giuseppe Sechi era direttore di Igiene e Sanità pubblica alla Asl 8 di Cagliari. «Aveva fatto un primo incontro e avviato un gruppo di lavoro, poi purtroppo per noi è andato a fare il direttore sanitario al Niguarda di Milano, e tutto si è di nuovo bloccato», racconta Giancarlo Nonis, del Comitato Sa Luxi, che anche a nome di Medicina Democratica, con il suo referente regionale Francesco Carta, porta avanti da decenni la battaglia per il Registro regionale.

Un primo Registro è stato attivato nel 1992, con competenza sul territorio di Sassari e Olbia, un altro nel 2004 per Nuoro e Ogliastra, poi nel 2012 ecco la legge regionale che istituisce quello regionale. Mai nato.

Dunque, «basterebbe fare cose già ampiamente previste dalle leggi, penso anche ai controlli puntuali in tutti i siti di interesse nazionale inquinati e contaminati», spiegano, «e tenere conto delle esperienze già in corso, invece si continua a non concretizzare nulla, mentre i tumori in Sardegna sono diventati la prima causa di morte».

A oggi (r)esistono i Registri di Sassari e Nuoro, accreditati all’Airtum, che «malgrado i problemi di personale, e la mancata sostituzione di chi va in pensione, fanno un grande lavoro. A Carbonia era partito qualcosa, da Oristano finora nessuna comunicazione. Insomma, ora bisogna istituirlo a Cagliari e nel territorio del Sud Sardegna, individuare le persone che se ne occupano, trovare una sede fisica e procedere una volta per tutte con questo indispensabile strumento di monitoraggio, studio e analisi».

A gennaio, i consiglieri regionali di maggioranza Giuseppe Frau, Sebastiano Cocco e Valdo di Nolfo hanno presentato una mozione che «impegna la Giunta a completare il percorso istitutivo del RTRS, assicurandone la piena operatività e ottimizzando il flusso informativo anche in funzione del corretto e completo trasferimento dei dati regionali al database nazionale; ad impartire gli indirizzi e adottare tutti gli atti necessari alla creazione di un comitato scientifico RTRS, che svolga funzioni di indirizzo, di controllo degli standard e dei sistemi e metodi utilizzati, di valutazione della qualità e dell’uniformità nella raccolta e gestione dei dati».

Quella mozione – che ripercorre la lunga lista di atti, approvati da tredici anni a questa parte e rimasti lettera morta – è stata approvata in Aula all’unanimità il 18 giugno scorso, con tutta calma, insomma.

«I motivi del ritardo nell’attivazione del Registro Tumori non risalgono a oggi ma vanno rintracciati in una condizione generale di arretratezza del sistema che si prolunga da oltre un decennio e che va corretta con una serie di interventi strutturali, da mettere subito in campo con il coinvolgimento di Ares», ha detto a quel punto l’assessore alla Sanità Armando Bartolazzi annunciando la partenza, così come hanno fatto i suoi predecessori delle precedenti Giunte.

«Il processo andrà avanti per fasi. Durerà nel tempo ma porterà cambiamenti importanti desti nati ad incidere profondamente in Sardegna», ha assicurato Bartolazzi a giugno.

A ora – avverte il Comitato sa Luxi – «non abbiamo ulteriori notizie». (cr. co.)

RIPRODUZIONE RISERVATA