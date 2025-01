Il regista cagliaritano Mario Giua Marassi e il Cammino di Santiago de Compostela 

Prosegue a Cagliari il ciclo di incontri dedicati al cinema all’auditorium della Chiesa del Santissimo Crocifisso di Genneruxi a Cagliari. Ospite d'eccezione, questa sera alle 17, Mario Giua Marassi, regista del film “Cast in Bronze” (2022) e di numerosi corti pubblicitari ambientati nell’Isola e alcuni di particolare pregio nel centro storico della città.

Oggetto della serata i suggestivi filmati incentrati sui pellegrinaggi di centinaia di fedeli girati nel corso del celebre Cammino di Santiago de Compostela, uno degli itinerari religiosi di maggiore impatto emotivo e sui quali molti affermati registi si sono misurati. Il pubblico potrà vedere questi preziosi video del pluripremiato regista cagliaritano. Creativo, regista e visual artist italiano, Marassi nasce nel 1977 a Cagliari. Formatosi con la New York Film Academy, è fondatore dal 2001 della Go To Net Studios, agenzia creativa, casa di produzione e post produzione pubblicitaria.

Vincitore di 55 riconoscimenti nazionali e internazionali, tra cui 9 “Oscar” pubblicitari italiani, è il principale autore chiamato dalle istituzioni e dai marchi privati per esportare il Made in Sardinia nel mondo. L’ingresso alla serata è libero e gratuito.

