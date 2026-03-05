VaiOnline
Il festival.
06 marzo 2026 alle 00:11

Il regista Antonio Rojch vola a Hollywood 

Un film nato in Sardegna approda a Hollywood. “Il Criminologo”, lungometraggio scritto e diretto dal giornalista e regista Antonio Rojch, è stato selezionato per il festival internazionale di Los Angeles in programma dall’8 al 15 marzo. Il film sarà proiettato mercoledì 11 alle 21 nello storico TCL Chinese Theatre, nel cuore di Hollywood, nella settimana degli Oscar. Il lungometraggio, ambientato nella Sardegna del primo Novecento, racconta l’assassinio del deputato radicale e sindaco di Nuoro Giuseppe Pinna e la storia del figlio Gonario, avvocato penalista e criminologo, interpretato da Maurizio Pulina. Attraverso il suo memoriale si intrecciano giustizia, lotte politiche e banditismo nella Barbagia di inizio secolo. Nel film trova spazio anche la figura della scrittrice Grazia Deledda, interpretata da Barbara De Rossi, a cui il progetto rende omaggio nel centenario dell’assegnazione del Premio Nobel per la Letteratura. Il cast comprende, tra gli altri, Simeone Latini, Tiziano Polese, Mauro Addis, Roberta Crivelli, Alessandro Bordigoni. La colonna sonora è firmata dal compositore Paolo Agostini.

«È il riconoscimento di quattro anni di lavoro», ci racconta Rojch. «Dopo lo stop imposto dalla pandemia, portare la storia di Grazia Deledda e della Sardegna a Hollywood, proprio nell’anno del centenario del Nobel, è una grande emozione per tutta la troupe. Non ci aspettavamo un risultato così importante, il film ha già fatto sold out in tutte le sale dell’Isola». Alla proiezione negli Stati Uniti sarà presente una delegazione del film guidata da Maurizio Pulina e dal compositore Paolo Agostini ( m.p. ).

