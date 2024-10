«Il regime sionista riportato a 70 anni fa» 

Teheran. Razzi e anatemi: così il sedicente “asse della resistenza”, o quel che ne resta, ha celebrato i massacri in Israele di un anno fa, costati la vita a centinaia di civili inermi. Da Teheran, che tira le fila dell’alleanza, stavolta non sono partiti missili ma i velenosi commenti della Guida Suprema iraniana che ha deciso di pubblicare su X - che in Iran è ufficialmente vietato - un messaggio in ebraico. «L’operazione diluvio di Al-Aqsa ha riportato il regime sionista a 70 anni fa», ha scritto Ali Khamenei, o presumibilmente il suo staff visto che è difficile immaginare l’85enne leader intento a cinguettare sul web.

Nel corso della giornata, un lungo comunicato del ministro degli Esteri della Repubblica islamica ha celebrato il 7 ottobre 2023 come «un punto di svolta nella storia della legittima lotta del popolo palestinese contro l’occupazione e l’oppressione del regime sionista». L’attacco è stato «l’esplosione della rabbia storica repressa del popolo palestinese contro otto decenni di occupazione, uccisioni e genocidio». Intanto, da Gaza Hamas tentava senza successo di lanciare un ampio sbarramento di razzi contro Israele: i caccia dello Stato ebraico hanno colpito lanciarazzi e tunnel, alla fine i seguaci di Yahya Sinwar hanno sparato solo quattro ordigni, tre intercettati e il quarto precipitato in un campo.

Domenica il numero due Khalil al-Hayya dal Qatar aveva sentenziato in un videomessaggio che «il compimento del glorioso 7 ottobre ha infranto le illusioni che il nemico si era creato, convincendo il mondo e la regione della sua presunta superiorità e capacità». Ieri è tornato a farsi sentire anche Khaled Meshaal, convinto che l’operazione abbia «riportato Israele al punto zero e minacciato la sua esistenza». Da Hezbollah a metà giornata erano partiti almeno 135 razzi, facendo risuonare per ore le sirene di allarme nel nord di Israele. I miliziani hanno reiterato le minacce promettendo di continuare a combattere perché Israele «è un cancro che deve essere eliminato». Il partito di dio libanese però deve intanto fare i conti con la sua fragile leadership, decimata dagli attacchi israeliani: Ibrahim Amin al-Sayyed, capo del consiglio politico di Hezbollah, potrebbe essere nominato successore di Hassan Nasrallah, ucciso a Beirut a fine settembre. Secondo le fonti dell'autorevole Asharq al Awsat, il partito è attualmente guidato da una «leadership collettiva» dopo la probabile morte di Hashem Safieddine in un attacco israeliano giovedì scorso.

