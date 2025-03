Il reggae di Train To Roots & Shakalab «Chi nasce su un’isola, nasce guerriero» 

Train To Roots & Shakalab insieme, con il brano “Gherreros”, alla conquista dell’Europa: 7 date, 7 concerti. Gli artisti hanno unito, infatti, le forze e creato un nuovo e potente brano. Due isole, Sardegna e Sicilia, sotto lo stesso ritmo, quello del reggae, per celebrare lo spirito combattivo e fiero che accomuna le loro radici in un brano cantato a quattro voci in sardo, siciliano, inglese e italiano.

“Gherreros” ha anticipato un tour che sta portando le due celebri band sui palchi europei (Spagna, Olanda e Inghilterra), pronte a diffondere il loro messaggio di unità e lotta attraverso il linguaggio universale della musica reggae. “Gherreros”, registrato, mixato e masterizzato presso il Roble Recording Studio di Alghero e pubblicato da Roble Records, è disponibile sulle piattaforme digitali.

Shakalab ha descritto così questa collaborazione: «Con un sound che mescola tradizione e modernità, “Gherreros” è un omaggio all'identità, alla resistenza e al coraggio delle genti isolane, trasformando la musica in un manifesto di orgoglio e forza». I Train To Roots hanno aggiunto: «Queste due isole sono sempre state terre di conquista nel corso della storia. Ogni isolano è un guerriero che dovrà combattere per sopravvivere. Ci hanno rubato tutto e continuano a farlo, tutto è ancora nelle mani dei padroni di turno e continuiamo a litigare tra di noi invece di essere uniti e questa è una delle più grandi sconfitte».

