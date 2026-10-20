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Coldiretti.
21 ottobre 2026 alle 00:33

«Il reddito agricolo è sotto attacco: aumentano i costi, non i ricavi» 

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Ieri circa 300 soci di Coldiretti Oristano hanno partecipato all’assemblea provinciale “Insieme per la difesa del reddito agricolo”. Sul tavolo i primi risultati arrivati dopo i sacrifici e le richieste degli agricoltori e degli allevatori, portati da Coldiretti nelle piazze con le mobilitazioni e al centro del confronto nei tavoli istituzionali: 25 milioni di euro stanziati dalla Regione contro il caro gasolio, oltre 136 milioni di risorse nazionali ed europee contro i rincari dei fertilizzanti, il taglio del 20% sul carburante agricolo commercializzato da Eni.

Una giornata di dibattito per fare il punto sulle risposte ottenute e sulle battaglie ancora aperte. Al centro, la necessità di restituire margini a chi produce, intervenendo sia sulle spese sia sulla giusta remunerazione dei prodotti. «Il reddito agricolo è oggi sotto attacco su più fronti: aumentano i costi per produrre, mentre troppo spesso il prezzo riconosciuto alle nostre aziende non remunera adeguatamente il lavoro e gli investimenti», ha sottolineato il presidente, Paolo Corrias. «Il confronto con i soci ci permette di verificare il lavoro svolto, individuare gli ostacoli ancora presenti e definire le prossime azioni», precisa il direttore, Emanuele Spanò.

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