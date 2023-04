«Il recupero passa dai campi» 

«Lavorando nei campi i ragazzi acquisiscono uno strumento forte per prendere coscienza delle responsabilità verso se stessi e gli altri. Al tempo stesso si sperimentano come persone capaci di produrre reddito per il proprio sostentamento. È un modo per recuperare il senso della vita e volgere, con ottimismo, lo sguardo al futuro».

L’esperienza della Comunità “La Collina” a Serdiana nelle parole del fondatore, don Ettore Cannavera. Ai giovani che hanno violato la legge viene offerta un’altra possibilità e un’altra vita con il lavoro rigenerante e fonte di speranza.

Il racconto

«Da tutto questo deriva la dignità della persona e con essa il cuore del nostro messaggio: vivere del proprio lavoro. È la vera forma di riscatto che la Collina vuole assicurare ai suoi ragazzi, non l’assistenzialismo coatto del carcere. Si è deciso quindi di caratterizzare i prodotti che provengono dall’impegno dei ragazzi con la scritta “agricoltura sociale”, per sottolineare che il loro acquisto sostiene un’attività che ha come obiettivo il reinserimento di persone partite da una condizione di svantaggio. Il principio ispiratore della nostra Comunità arriva direttamente dal primo articolo della Costituzione».

L’esempio