Il recupero lampo di Mina 

La rifinitura di oggi per tornare in gruppo, poi sarà Fabio Pisacane a decidere se schierare o no Yerry Mina dal 1’. Le sensazioni sono positive, come detto dal tecnico in conferenza: «Si allena con noi da due giorni e, se non dovessero esserci intoppi, ci auguriamo che sia della partita». Tradotto: il difensore ha fatto un altro dei suoi recuperi lampo, dopo l’infortunio di due settimane fa a Udine. La sosta per le Nazionali per una volta è stata utile (ha saltato due amichevoli negli Stati Uniti) e ha permesso al numero 26 di smaltire la distrazione di basso grado al soleo del polpaccio destro, prima con terapie e poi col lavoro personalizzato. Le alternative sono Deiola e Zé Pedro, ma Mina come suo solito farà di tutto per esserci.

Di rientro

Il difensore aveva allarmato Pisacane e lo staff già nella settimana che aveva preceduto l’Udinese per una contusione al ginocchio. Poi era stato meglio ed era partito titolare, chiedendo però il cambio al 20’ per un infortunio comunque diverso. «È una mia responsabilità il suo impiego, perché nel mio mestiere bisogna fare delle scelte», aveva chiarito l’allenatore nel dopogara. Dal suo arrivo a febbraio 2024 più volte Mina ha dovuto fronteggiare acciacchi vari (soprattutto i primi mesi con Ranieri, quando raramente si allenava in gruppo) ma ha quasi sempre risposto presente: su 60 partite di campionato ne ha giocate 51, delle 9 saltate 2 erano per squalifica. Col Parma, dopo l’altra sosta, aveva svolto solo la rifinitura perché di rientro dal Sud America: poi aveva sbloccato la vittoria per 2-0. E adesso ci riproverà col Bologna.

