Il recupero dei caseggiati 

Spiccano la messa in sicurezza e la verifica statica delle ex scuole elementari, un grande edificio comunale in passato dichiarato inagibile, nella serie di interventi pubblici pianificati a Lunamatrona. «Con l'affidamento dell'incarico a un tecnico si vuole recuperare l'immobile per renderlo utilizzabile per la collettività», racconta il vicesindaco Emanuele Murru.

Intervento per un altro edificio comunale: affidata la progettazione per smaltire l'amianto e rifare la copertura, con una spesa di duecentomila euro. Altrettanti sono per la riqualificazione del parco giochi comunale: «Ne installeremo di nuovi accessibili anche ai disabili, rifaremo i bagni, il prato e le varie strutture dell'area ludica». Saranno così restituiti spazi rinnovati, sicuri e funzionali a tutta la comunità.

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