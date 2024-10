«Il record sardo di ammalati» 

«La sclerosi multipla è considerata una malattia cronica ad alta complessità assistenziale avendo necessità di un approccio multidisciplinare che può variare nel tempo», afferma la docente di neurologia dell’Università di Cagliari Eleonora Cocco, responsabile del Centro sclerosi multipla all’ospedale Binaghi: «La malattia esordisce in età giovane adulta, con maggiore frequenza nel sesso femminile, e può causare disabilità neurologica permanente; per questo motivo è un problema socio sanitario importante».

«La Sardegna presenta una delle prevalenze più alte al mondo e per questo la malattia rappresenta un problema sociosanitario importante», spiega la professoressa: «La gestione della malattia è notevolmente cambiata nel corso degli anni e al momento attuale è possibile fare una diagnosi sempre più precoce grazie all’ausilio di criteri diagnostici che, oltre alla clinica, si basano su esami strumentali (risonanza magnetica, i potenziali evocati e l’esame del liquido cefalo rachidiano) e vengono aggiornati periodicamente sulla base delle nuove conoscenze e del miglioramento della tecnologia. La diagnosi corretta e precoce è fondamentale per iniziare tempestivamente la terapia. Quest’ultima si basa su farmaci definiti “modificanti il decorso” perché capaci di cambiare la storia di malattia non solo spegnendo l’infiammazione, ma anche riducendo il danno al sistema nervoso e quindi prevenendo l’accumulo di disabilità».

«Si cerca, per quanto possibile, di personalizzare la terapia», aggiunge Cocco, «grazie al fatto che al presente sono disponibili numerosi farmaci che operano con meccanismo d’azione, modalità di somministrazione e profili di efficacia e di sicurezza diversi. Numerose altre molecole sono in fase di sperimentazione e recentemente risultati incoraggianti sono stati ottenuti anche in decorsi clinici considerati “orfani” sino ad oggi aprendo nuove prospettive di cura. L’approccio generale alla sclerosi multipla oltretutto non si basa solamente sulle terapie farmacologiche ma sempre maggiore attenzione è rivolta alla riabilitazione e allo stile di vita. Molto importante risulta infatti modificare alcuni comportamenti come il fumo, la dieta e a sedentarietà tramite l’attività motoria anche adattata. Questi approcci combinati e multidisciplinari permettono di prevenire la disabilità nel lungo termine e di mantenere l’autonomia e la migliore qualità di vita possibile».