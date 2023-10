Clamoroso “come non detto” di Berhard Jurgalski sul primato di scalata dei 14 ottomila, tolto - su sua iniziativa - a Reinhold Messner, perché nel 1985 avrebbe mancato di pochi metri la vetta dell'Annapurna. Secondo il contestato cronista tedesco, è giusto prevedere una zona di tolleranza di 190 metri in prossimità di alcune cime, come appunto l'Annapurna. Quindi il record resta a Messner.