Il record di Marco Sanna: 150 donazioni di sangue 

Marco Sanna, 69enne di Guspini, ha raggiunto un traguardo straordinario: ha effettuato ben 150 donazioni di sangue, di cui 120 all'Avis di Guspini, che conta 1.600 iscritti. «Grazie a Marco, nostro donatore dal 1989, oggi vicino al compimento del suo 70esimo compleanno ha concluso con la sua ultima donazione arrivando a 120», ha scritto sui social l’Avis locale.

La sua prima donazione risale al 1971, nell’Isola d'Elba, quando donò in diretta a una donna che aveva bisogno di sangue dopo un parto cesareo. Questo gesto ha segnato l’inizio della sua lunga e generosa carriera di donatore. «Sono contentissimo, sto bene e sono in forma e per questo motivo avrei voluto donare di più», dice. Ma il limite d’età per la donazione di sangue è di 70 anni e questo gli impedisce di continuare. Marco Sanna ha influenzato positivamente anche suo figlio di 34 anni, che ha seguito le sue orme ed è diventato un donatore di sangue attivo. Attualmente, il figlio ha già donato oltre 35 volte: «Supererà il mio record di donazioni per il bene di tutti», ammette il 69enne. La vita di Marco Sanna è stata variegata e densa di esperienze: dal 1968 al 1978 è stato un fantino di professione tra Milano, Francia e Inghilterra. Successivamente, tornato in Sardegna, ha intrapreso la carriera di allenatore di purosangue, per poi diventare un tornitore alla Scaini e chiudere la carriera lavorativa nel comune di Guspini. ( g. g. s. )

