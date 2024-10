Il record di Harris: raccolto un miliardo 

Washington. Kamala Harris ha incassato più di un miliardo di dollari in meno di tre mesi come candidata dem alla presidenza: lo scrive il New York Times citando tre persone a conoscenza della sua raccolta fondi. Mentre altri candidati alla presidenza, insieme ai loro partiti, hanno già superato quella soglia, la velocità con cui Harris e i suoi comitati elettorali affiliati hanno raccolto la somma è senza precedenti. Ed è più di quanto il suo rivale Donald Trump abbia annunciato di aver racimolato in tutto il 2024.

Intanto, a meno di un mese dall'Election Day, gli stati chiave del Blue Wall, Pennsylvania, Michigan e Wisconsin, mostrano un testa a testa serrato tra Kamala Harris e Donald Trump, secondo i sondaggi della Quinnipiac University sui probabili elettori in ciascuno degli stati pubblicati ieri. La vicepresidente è avanti in Pennsylvania (49% a 46%), mentre il tycoon guida in Michigan (50% a 47%) e in Wisconsin (48% a 46%). Gli altri candidati sono al 2% in ciascuno stato. Nei sondaggi del 18 settembre della Quinnipiac University, Harris era in testa in Pennsylvania e avanti leggermente in Michigan mentre la gara era sostanzialmente in parità nel Wisconsin. «L’esplosione stellare post-dibattito di Harris si affievolisce leggermente», spiega Tim Malloy, analista dei sondaggi della Quinnipiac University.

