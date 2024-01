Il rebus rifiuti nella città virtuosa  

Quasi 23mila tonnellate di rifiuti l’anno, concentrati per la maggior parte nella stagione turistica e una percentuale di differenziata che nel 2023 si è attestata sul 72 per cento. Il report sulla gestione dell’igiene urbana, nell’anno appena andato in archivio, racconta di una città di contribuenti virtuosi, abili a suddividere i rifiuti, ma non ancora perfetti. Oltre il 70 per cento degli scarti prodotti è stato recuperato, spiega l’assessore Andrea Montis, alle prese con il nuovo contratto d’appalto che dovrebbe prendere il via a maggio. Un capitolato da 10milioni di euro all’anno al quale sono stati invitati a partecipare, con idee e suggerimenti, associazioni e comitati di quartiere. «All’azienda incaricata della progettazione e redazione del bando di gara sono state consegnate 40 pagine di linee-guida scaturite da un ampio confronto in commissione Ambiente – aggiunge l’assessore – in cui sono stati analizzate criticità e soluzioni con il coinvolgimento di tutti».

Carenza di operatori

Intanto c’è da risolvere la carenza di organico. Gli operatori in forze nel periodo invernale sono 90, mentre in estate diventano 120: un numero insufficiente per far fronte alle esigenze di una città turistica. Tra le buone notizie, invece, i 137mila euro di premialità riconosciute al Comune di Alghero dalla Regione per aver ben gestito la raccolta differenziata. Il bonus è stato utilizzato per migliorare il decoro, con l’incremento dei servizi di pulizia di strade e marciapiedi. «Sono stati installati ulteriori cestini sul lungomare e nel centro storico, aumentati i passaggi per lo svuotamento e acquistati nuovi macchinari a basso impatto ambientale», ricorda l’assessore Montis.

Plastica in spiaggia

Sul fronte della pulizia delle spiagge, già dallo scorso anno, invece, gli operatori della Vosma continueranno a essere impegnati dopo ogni mareggiata. Lo prevede il contratto. Recuperano plastiche per lo più, ma anche boe e arnesi da pesca. Circa 250 quintali di scarti ogni volta che il mare si ingrossa. «Ancora una volta le mareggiate ci ricordano quanto abbiamo da imparare sul tema del rispetto ambientale – commenta Montis – Alghero ha cercato di ridurre l’uso della plastica, siamo stati tra i primi a vietarne l’utilizzo nelle spiagge».

