Il rebus del potabilizzatore mai nato 

Nel 2012 mezza Ogliastra esultava per l’approvazione del progetto da 23 milioni di euro per costruire il nuovo potabilizzatore. Ma l’idea originaria era del 2002. Un tempo lungo 22 anni, ma del maxi impianto non c’è alcuna traccia. Avrebbero beneficiato delle sue potenzialità Tortoli, Lanusei, Arzana, Elini, Ilbono, Loceri e Villagrande, dove sarebbe dovuto sorgere. Ma dodici anni dopo, quel progetto elaborato per alimentare in presa diretta dalla diga del Bau Muggeris la rete idrica dei sette paesi, poco meno della metà della popolazione ogliastrina, resta avvolto nel mistero. Anzi, il paradosso è che nessuno ha la certezza dell’area su cui verrà realizzato l’impianto, se non che avverrà nel territorio di Villagrande. Le ultime interlocuzioni messe nero su bianco tra Comune e Abbanoa risalgono al 2017. Nel frattempo l’Ogliastra muore di sete.

La beffa

Era stata una proposta condivisa tra Piero Cannas e Angelo Stochino. All’epoca erano sindaco di Villagrande e vicesindaco di Arzana. L’assessore regionale ai Lavori pubblici era Silvestro Ladu, che aveva stanziato un primo finanziamento di 15 milioni di euro. Nel 2012, però, l’Enel si era opposta al prelievo dell’acqua richiesta, 585 litri al secondo, dalla galleria Isadalu che alimenta una turbina per la produzione di energia elettrica. Non solo il potabilizzatore non è mai stato realizzato, ma dopo l’approvazione del progetto sono spuntate perplessità anche sull’area in cui sarebbe dovuto sorgere. Con una variante del 2017, Abbanoa annunciava al Comune di Villagrande la realizzazione del potabilizzatore a Sa Frisa e di una condotta di adduzione lunga 5 chilometri dalla sponda della diga sino all’abitato. Contestualmente erano state prospettate altre quattro ipotesi e l’unica esente da criticità è Pauli Gosti. Più fredda, secondo Abbanoa, l’opportunità di costruire il potabilizzatore nelle aree ex Barbagia Flores a causa dell’eccessivo impatto visivo per la vicinanza con la statale 389 e la frazione di Villanova Strisaili. In terza e quarta fascia le ipotesi della zona Pip e Nuarroi. Poi il silenzio più assordante, con qualche comunicazione senza seguito.

Gli interventi

«Alla presidente Alessandra Todde - ha detto il sindaco di Arzana, Angelo Stochino - ho chiesto che Enel utilizzi la diga con più criterio, altrimenti qui si soffre». Critico anche Antonio Doa, presidente del Consiglio comunale di Arzana: «Il potabilizzatore doveva essere fatto dodici anni fa. Il lago dell’Alto Flumendosa è vuoto. Hanno aperto la diga per produrre l’energia elettrica e poi il risultato è che siamo senz’acqua».

