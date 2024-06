Il rebus degli ottavi 

La batosta presa con la Spagna ha cambiato radicalmente la visione degli azzurri sul prosieguo dell’Europeo, perché dalla possibilità (dalla speranza) di arrivare primi nel girone con un conseguente ottavo di finale più abbordabile, si è passati alla dura realtà e al desiderio, ora, di non scendere sotto il secondo posto. La sfida odierna contro la Croazia sarà rivelatrice. Quale il futuro degli azzurri? Seconda piazza? Terza? Eliminazione?

L’ultima possibilità neanche viene presa in considerazione nella sede del ritiro e tra le alte cariche della Federazione, ma è meglio tenere i piedi per terra e ragionare a mente fredda. Serve almeno un punto contro la squadra del ct Dalic, che viceversa deve vincere per passare il turno. Quindi si annuncia un match non semplice. Il pareggio dovrebbe consentire a Donnarumma e compagni di qualificarsi da secondi, sempre che l’Albania non batta la Spagna con più di un gol di scarto (impresa quantomeno complicata, anche se le Furie Rosse sono già certe del primo posto). Il primo criterio da tenere in considerazione per il passaggio del turno in caso di arrivo a pari punti infatti (e l’Albania vincendo aggancerebbe la nostra Nazionale a quota 4 in caso di pareggio) è proprio la differenza reti. Oggi l’Italia è a zero, l’Albania a -1. Se tutto andasse bene, gli azzurri negli ottavi di finale sarebbero abbinati alla seconda classificata del gruppo A e giocherebbero sabato prossimo alle 18 all’Olympiastadion di Berlino contro la Svizzera. Nulla cambierebbe anche in caso di vittoria.

Sconfitti

L’ipotesi peggiore, la sconfitta, renderebbe incerta anche la qualificazione come migliore terza, perché molto dipenderebbe dai risultati delle altre squadre negli altri gironi. Intanto si dovrà attendere il risultato dell’Albania, che in caso di vittoria ci supererebbe; ma a quota 3 punti ci sono anche l’Ungheria (vittoriosa ieri con la Scozia nel gruppo A), l’Austria (gruppo D) e la Slovacchia (gruppo E), in campo rispettivamente domani contro l’Olanda (in testa con la Francia) e mercoledì contro la Romania (ugualmente a quota 3, come del resto Belgio e Ucraina in quel girone). Quindi, 3 punti potrebbero bastare per essere ripescati, ma non è detto. Mentre a 2 punti si trovano la Slovenia e la Danimarca (gruppo C), che giocheranno domani contro l’Inghilterra, e la Serbia, quasi eliminata. Repubblica Ceca e Georgia (gruppo F) hanno un punto e mercoledì scenderanno in campo contro Turchia e Portogallo: potenzialmente potrebbero salire a 4.

Ultimi

Se l’Italia si qualificasse da terza potrebbe incontrare il Portogallo (già qualificato) o la prima del girone di Romania, Belgio, Slovacchia e Ucraina. L’ultima possibilità è che gli azzurri, perdendo, siano superati oltre che dalla Croazia anche dall’Albania vittoriosa con la Spagna. A quel punto nessun calcolo: gli azzurri sarebbero ultimi. Ed eliminati.

