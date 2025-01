Il rebus degli orari: quando è morta la coppia? 

Il sospetto degli investigatori è che l’agente di commercio Luigi Gulisano e la moglie Marisa Dessì siano stati avvelenati il giorno prima di essere ritrovati, subito dopo la colazione. Questo perché, a quanto pare, nello stomaco dei due coniugi non sarebbe stata trovata traccia del pranzo e, per l’intera giornata del 4 dicembre, i tabulati confermerebbero che non abbiano mai risposto al telefono.

Dalle ultime indiscrezioni, però, emerge che proprio quel mercoledì il 79enne ex agente di commercio sia uscito la mattina per poi fare ritorno a casa poco prima di pranzo. L’ipotesi che il nitrito di sodio sia stato messo al posto dello zucchero o del sale, oppure disciolto nel latte, resta in campo, ma al momento resta ancora un giallo come quando e come marito e moglie siano entrati in contatto con la sostanza tossica. Interrogativi che si sposano con altri: dove e come sarebbe stato reperito il prodotto utilizzato per confezionare carni e salumi? Come è fatto ingerire? Come mai sono morti assieme? E perché nessuno dei due avrebbe chiesto aiuto dopo i pesanti effetti che, di norma, vengono segnalati a seguito dell’assunzione del nitrito di sodio. Insomma, le ipotesi investigative sono tante, ma le risposte trovate dagli investigatori dell’Arma e dai consulenti della Procura ancora non bastano a svelare il mistero. Nel frattempo ora anche il difensore di Claudio Gulisano, l’avvocato Luigi Sanna, che sta iniziando a studiare il materiale raccolto dalla Procura, ipotizza che saranno messi in campo anche dei consulenti.

