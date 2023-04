Il Real Putzu vince la sfida per i playoff Castiadese e Nino Disario chiudono in bellezza 

Si è conclusa la stagione regolare dei due tornei Uisp. Sabato è stata la giornata degli ultimi verdetti. Nel prossimo weekend scattano i playoff con il turno di andata dei quarti. Nell’Open il duello tra Real Putzu e Cagliari 2007 per l’ottavo posto è stato vinto dai putzesi, che estromettono i rossoblù dalle fasi finali. Escluse anche Pol. Strovina Sanluri, Atletico Uta 1984 e Stella Rossa Villacidro. Nell’Over i giochi erano invece praticamente chiusi da un paio di giornate, con Gesturi e Sant’Andrea Frius fuori dai playoff.

Il pari (1-1) contro il Pimentel costa al Cagliari 2007 l’accesso agli spareggi, conquistato dal Real Putzu, grazie alla rotonda vittoria per 6-1 sulla Stella Rossa Villacidro (che chiude all’ultimo posto). La capolista Castiadese (con miglior attacco e miglior difesa) archivia la stagione regolare con un successo (2-0) sull’Asd Sestu, che per via degli scontri diretti cede il quinto posto alla Futura 2000 Villasor, corsara a Uta contro l’Atletico (3-2). Chiude in bellezza anche la Nino Disario Villacidro (6-0 alla Pol. Strovina Sanluri), mentre il Santiago impatta a Barrali (1-1), ma conserva il terzo posto.

Nell’Over i verdetti erano invece già scritti. L’ultimo turno è servito a determinare la classifica definitiva e quindi la griglia dei quarti di finale. L’Asd Seddori nell’anticipo di giovedì ha aperto l’ultimo turno con un successo (3-0) sul Monreale, che vale il terzo posto. Tocca i 40 punti e legittima il primato il Real Putzu, grazie al tris agli Amatori Guspini, che mancano il sorpasso sulla Pol. Guasila 2022, fermata sul pari (0-0) dal fanalino Sant’Andrea Frius. I 4 Mori Samassi infine espugnano il campo del Gesturi (4-2) e chiudono al secondo posto. Hanno riposato Ales e Pol. Isili, con quest’ultima che guadagna la quinta posizione (sulla Pol. Guasila 2022) per effetto degli scontri diretti, avendo entrambe chiuso a 22 punti.

Questi sono gli accoppiamenti dei quarti, con il turno di andata in programma il 5-6 maggio. Open: Real Putzu-Castiadese; Pol. Santa Lucia Barrali-Nino Disario Villacidro; Asd Sestu-Santiago; Futura 2000 Villasor-Pimentel.Over: Monreale-Real Putzu; Amatori Guspini-4 Mori Samassi; Pol. Guasila 2022-Asd Seddori; Pol. Isili-Ales.