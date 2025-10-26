VaiOnline
il real putzu stupisce 

La matricola è al comando nel girone A dell’Over 55 

Quarta giornata dell’Over 55 ancora nel segno del Real Putzu (girone A) e degli Ingegneri (girone B), che guidano le rispettive classifiche. Nell’Over 58 comandano invece Masnata Chimici e Il Club.

Matricola terribile

Il 4-1 nello scontro diretto con la Tielle Team conferma in vetta al girone A la matricola Real Putzu, grazie al sempreverde bomber Angiargia, a Piscedda e a Franco e Sandro Cambarau. Non demorde (a due punti) la Campagnola 140 Gr./Simius Immobiliare, che sale a quota dieci grazie al 2-0 sulla Opes Team. Con lo stesso risultato la Sardachem (terza) supera 2-0 il Cagliari 2007 con Murgia e Varsi. Con lo stessonrisultato la I. R. Moniaflor ottiene la prima vittoria e raggiunge proprio l’Okky Villanova a 4 punti come la Cooper Band, vittoriosa sul Poggio dei Pini Sotto La Torre (2-0).

Selargine in scia

Nel girone B gli Ingegneri continuano nel loro percorso netto fatto di quattro successi: a farne le spese per 2-0 è il Nuraghe/Evolvere. A tre punti inseguono le due selargine. Gli Amatori Orione tornano alla vittoria (di misura) firmata da Renda contro il Deximu, mentre la Maccioni Marmi (che mercoledì proprio col Deximu recupera la gara della prima giornata) schiacciano la Lewis Room: due doppiette (di Corona e Gherazzu) lanciano la corazzata selargina.

Dopo le due sconfitte in avvio di campionato la SI. TI. Carbonia sembra aver trovato il giusto trend. Contro la Sardegna Termale Sardara/E. I. 83 i sulcitani ottengono il secondo successo consecutivo (3-2) con le reti di Catalfamo, Deriu e Orecchioni. L’unico pareggio della quarta giornata lo firmano Car-Refinish (al primo punto) e Amatori La Palma per 0-0.

Primi successi

Una coppia in testa nell’Over 58: il pareggio a reti inviolate contro la Frama/Beko Service costa alla Masnata Chimici l’aggancio de Il Club, che regola 2-0 la Polisportiva Sestu grazie a Collu e Curreli. Con tre successi di fila sale al terzo posto la Sinnai Conad Superstore (3-0 sulla De Amicis), inseguita dalla Di. Fer. (4-1 sull’Aldebaran/Autocarrozzeria G. Deiana). Prima vittoria del Fileferru, firmata da un Sarritzu in grande giornata (3-0 sulla Mediterranea), e del Cral C.t.m. (2-0 su La Vernice). Altra sconfitta (2-0) per il Mulinu Becciu, battuto dalla Myair Svapo che aggancia quota sei in graduatoria.

