Il Real Putzu resta saldo al comando 

Mereu e Corona (di rigore) firmano il successo della capolista Real Putzu nell’Over 43: con il Seddori termina 2-1: ai sanluresi non basta il gol del solito Floris. Resta in scia la Polisportiva Villamarese 2023 con il 6-2 inflitto agli Amatori Guspini (tris di Erdas, doppio Murroni e rete di Boi). Con un secco 2-0 balza al terzo posto il Sant’Andrea Frius: una doppietta di Cardia sigilla il successo esterno sulla Monreale. Il 2-1 dell’Ales sulla Polisportiva Guasila 2022 vale il primo successo stagionale dei biancorossi. Fanari e Cau perfezionano il sorpasso in classifica proprio ai danni dei guasilesi (a segno con Lai). Rinviata Polisportiva Isili-WS10 Senorbì.

Terzo turno anche per l’Over 30. Rallenta la leader Is Cortes, fermata sullo 0-0 dalla Nino Disario Villacidro (al debutto stagionale). Ne approfitta l’Atletico Capoterra 2025 (1-0 sull’Aek Kasteddu) per portarsi in vetta. Di misura anche la vittoria della Futura 2000 Villasor sulla Crescenzi Sport. Arriva il primo successo per la Genneruxi Vision Ottica 4 Eyes, che supera per 3-0 il Real Putzu. Ha riposato il Real Cocciula. (a. z.)

