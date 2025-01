Il Real Putzu non è stanco «Vogliamo il terzo titolo» 

Da detentore del titolo Over Uisp il Real Putzu si conferma su altissimi livelli anche nella stagione in corso. Il primato in classifica con ventisette punti dopo dieci partite alimenta le ambizioni della squadra gialloblù, che vanta anche il miglior attacco con 43 reti fatte. Cifre alle quali ha contribuito decisamente Mauro Corona, centrocampista 45enne della squadra allenata da Simone Montis. «Questo è il terzo mio anno al Real, veniamo da due stagioni in cui abbiamo vinto il titolo e anche quest’anno ci proviamo».

Senso del gol

«La società ha una storia di oltre trent’anni negli Amatori e le ambizioni sono sempre le stesse. Anche in questa stagione la squadra si è rafforzata, con elementi della squadra Open, e questo ha permesso di gestire meglio la rosa». Il centrocampista punta al tris. «Cercheremo di stare in alto e di arrivare agli spareggi per provare a vincere il titolo».

Con le sette reti in campionato e le quattro in Coppa nazionale, il giocatore putzese conferma il suo feeling con il gol. «Mi piace attaccare gli spazi ogni volta che ne ho la possibilità», ammette Corona, che ha sempre visto la porta anche quando giocava con Decimoputzu, Asseminese, Villacidrese, Muravera, Guspini, Sarroch, Pula e Villamassargia. Un doppio infortunio a un ginocchio lo ha costretto a fermarsi, ma la passione lo ha spinto ad allenare proprio quel Villamassargia, sua ultima squadra, dove ha militato negli ultimi sei anni di carriera. «Dopo sei mesi però ho lasciato per diversi motivi, non avevo il tempo necessario da dedicare alla squadra e ho preferito lasciare». Il ruolo di allenatore continua ad appassionarlo: «Vorrei allenare anche i giovani», ma per il momento indossa gli scarpini: in palio c’è anche una finale di Coppa nazionale da giocare con la Polisportiva Guasila 2022 a marzo. Il futuro immediato però è la sfida di cartello con la vicecapolista Seddori di domani.

RIPRODUZIONE RISERVATA