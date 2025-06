Il real putzu fa suo anche il campionato 

Il Real Putzu si conferma campione per la terza volta consecutiva conquistando il trofeo provinciale Over. I detentori del titolo si impongono sulla Polisportiva Villamarese 2023 per 6-5 dopo i rigor. I tempi regolamentari si erano conclusi sull’1-1.

Al comunale di Monastir si assiste a una gara contratta e molto tirata. Non è stata la migliore prestazione stagionale dei putzesi, condizionati anche dalle tante assenze. Dopo una prima fase di studio al 16’ passano meritatamente in vantaggio i gialloneri allenati da Piero Fois grazie a Murroni. Nella ripresa però il Real Putzu riesce a ristabilire la parità con il solito Usala.

La squadra di Simone Montis è poi perfetta dal dischetto. Corona, Melis, Usala, Puddu e Ollosu non sbagliano. Murroni invece fallisce il tiro decisivo. Il Real Putzu mette a segno il double, dopo la conquista anche della Coppa Italia, e sabato si prepara a disputare la finalissima (con avversario ancora da definire) per la Supercoppa di categoria. Per centrare uno storico triplete.

