il real putzu fa sua la coppa nazionale 

Riposa il campionato Over Uisp per dare spazio alle due finalissime di Coppa. La Coppa Nazionale (ex Coppa Italia) è del Real Putzu. La capolista del torneo Over, allenata da Simone Montis, si impone sulla Polisportiva Guasila battendola con un perentorio 6-1. I putzesi ribaltano la gara dopo il vantaggio di Anedda: Porcu, sigla il pari, poi Corona sigla il vantaggio, quindi ancora Porcu (due volte), Vincis e Corona (doppietta personale) sigillano il risultato che vale il primo trofeo stagionale.

La Stella Rossa Villacidro trionfa invece nella Coppa Amatori. Non sono bastati i tempi regolamentari per assegnare il trofeo, perché al termine di una gara equilibrata e intensa le reti di Porcu per i villacidresi e di Gessa per la Polisportiva Isili, hanno rimandato il verdetto ai rigori. Dopo una serie di sei tiri dal dischetto ha deciso il match la rete di Trincas, che ha fissato il punteggio sul 5-3 a favore della squadra biancorossa, vicecapolista del campionato Over. Il Sant’Andrea Frius invece si è imposto 2-0 sugli Amatori Guspini nel recupero della prima di ritorno.

