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02 novembre 2026 alle 00:53

Il real putzu fa la voce grossa 

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Inizio col botto in campionato per i detentori del titolo Over 43: i campioni in carica del Real Putzu fanno subito la voce grossa con i 4 Mori Samassi (in gol con Piras), sconfitti per 6-1: Schirru, Ibba, Corona (doppietta), Cambarau e un’autorete confezionano la sestina. Comincia bene anche l’Atletico Villacidro, che surclassa il Nurri (8-2) con Pittau (poker), Porcu (tripletta) e Agostino. Tre gol di Floris e la rete di Masili lanciano invece il Seddori col 4-1 sulla WS10 Senorbì, mentre impattano per 1-1 Monreale (gol di Cuccu) e Santa Lucia Barrali (a segno con Basciu). Primi tre punti per la matricola Amatori Gonnosfanadiga, che infligge un netto 6-0 agli Amatori Guspini. Successo anche per la Polisportiva Villamarese 2023, vittoriosa per 5-0 sulla Polisportiva Isili, con Boi protagonista di una tripletta.

Coppa Italia

Come da pronostico sarà Pirri-Monserrato la finale di Coppa Italia dell’Over 30 in programma sabato. Muppet e San Lorenzo si contenderanno infatti il trofeo. L’Aiace Telemonio non riesce a ribaltare il 2-0 incassato all’andata contro il San Lorenzo, vittorioso anche nella gara di ritorno per 3-0, con reti di Pizzoni, Pinna e Aliotta. Era una missione impossibile e così si è rivelata per l’Atletico Capoterra 2025: la Muppet dopo il poker di una settimana fa, si aggiudica anche la sfida di ritorno per 3-1 e accede alla finalissima. Tra due settimane è fissato invece l’inizio il campionato. (a. z.)

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