il real monterotondo spegne ogni speranza: L’ilva torna in eccellenza dopo un solo anno 

Real Monterotondo (3-4-2-1) : Silvestrini; Albanesi, Darini, Pasqui; Gningue, Cantiani, Grossi (18’ st Meledandri), Muti; Napoleoni, Barba (15’ st Pellegrini); Menghi (24’ st Riosa). In panchina Mengucci, Zaccone, Bencivenga, Mattei, Scaffidi, Fontana. Allenatore Stillo.

Ilvamaddalena (4-3-3) : Manis (1’ st Vlasceanu); Di Marco (1’ st Touray), Di Pietro, Bonu, Vitelli; Izzillo, Furijan (1’ st Attili), Dessena; Lobrano (8’ st Tesija), Okitokandjo, Alvarez (8’ st Aloia). In panchina Glino, Martinoli, Dominguez, Peri. Allenatore Acciaro.

Arbitro : Dasso di Genova.

Reti : pt 19’ Menghi (r), 23’ Napoleoni; st 6’ Menghi, 11’ Aloia.

Note : ammoniti Silvestrini, Grossi, Okitokandjo, Dessena; recupero 2’ pt, 6’ st.

Monterotondo. Termina con una sconfitta col Real Monterotondo lo spareggio salvezza per l’Ilvamaddalena, che dopo solo un anno saluta la Serie D e retrocede in Eccellenza.

La partita

Gli isolani partono forte e prendono il possesso del campo per i primi 15’ creando qualche occasione, in una delle quali Alvarez non riesce a trovare la zampata vincente per depositare in rete. Alla prima ripartenza però i padroni di casa ottengono un penalty concesso per fallo in area di Lobrano: dal dischetto Menghi batte Manis e porta il Real in vantaggio. È il 19’ e poco dopo (23’) Napoleoni realizza la seconda rete con un’azione solitaria.

Nella ripresa i maddalenini tentano di reagire ma subiscono subito (al 6’) la rete del 3-0 con Menghi, che però sembrava in evidente fuorigioco. Poco dopo arriva la reazione di orgoglio degli ospiti, che trovano il gol della bandiera con un calcio di rigore realizzato da Aloia per atterramento in area di Di Pietro. La rete rianima gli isolani che vanno vicini al gol di nuovo con Aloia, ma Silvestrini si supera. La gara non regala più alcuna emozione, il gioco viene continuamente spezzettato a centrocampo e si arriva al triplice fischio finale tra la gioia del Monterotondo e le lacrime amare di giocatori e staff maddalenino.

