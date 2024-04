Il Real di Ancelotti sfida il Bayern 

Real contro Bayern, Ancelotti contro Tuchel, Bellingham contro Kane. La Champions affronta il rettilineo conclusivo e la prima semifinale offre il meglio d’Europa, con la sfida tra gli spagnoli vincitori della Coppa per ben 14 volte (record assoluto) e i tedeschi che hanno conquistato il trofeo 6 volte. Si gioca a Monaco di Baviera oggi alle 21.

«Ci vogliono fortuna, voglia, spigliatezza, tutto il pacchetto per superare il Real Madrid in semifinale. Se fosse solamente questione di esperienza, non avremmo grandi possibilità, ma in questo momento abbiamo un buon mix tra aspettative e tensione», ha detto Thomas Tuchel, tecnico del Bayern Monaco. Il tedesco ha vinto una Champions alla guida del Chelsea nel 2021 e ha sottolineato che oggi alla Allianz Arena tutta la squadra dedicherà un’attenzione particolare a Jude Bellingham, «un giocatore chiave in una posizione molto offensiva» per la squadra spagnola: «Tutti quelli del Real giocano con la pressione della maglia, lui nonostante la giovane età gestisce la situazione come se non avesse mai fatto nient’altro».

Sul fronte spagnolo Ancelotti sa che la sua squadra è favorita per arrivare in finale ma non se ne preoccupa: «Il Bayern è una squadra forte e la sua storia in questa competizione è la stessa nostra. Possiamo tener loro testa. La loro stagione non è stata perfetta in Bundesliga, ma contro l’Arsenal sono stati bravissimi». L’allenatore emiliano non guarda ai suoi trascorsi sulla panchina del Bayern: «Nessuna rivincita, qui ho avuto una bella esperienza». Neanche pensa al 4-0 che da tecnico del Real inflisse ai bavaresi a Monaco in una semifinale di 10 anni fa: «Fu una bellissima serata che però riguarda il passato. Dobbiamo pensare al presente. Sarà una bella partita, l’importante è giocare con equilibrio, con attenzione anche alla difesa».

