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Lanusei.
11 novembre 2026 alle 01:05

Il Reading regala libri ai bimbi della scuola 

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Si è concluso a Lanusei “Leggere con il corpo, con la voce, con gli occhi. Per una reading literacy per tutte e tutti”, progetto promosso dalla Cooperativa Tuttestorie per il bando Educare alla lettura 2024 che ha coinvolto per un anno una quarantina tra insegnanti, bibliotecari e operatori del territorio. Al centro del percorso la promozione della lettura e la costruzione di pratiche inclusive. L’obiettivo è stato quello di mettere a disposizione dei corsisti pratiche concretamente utilizzabili nelle scuole e biblioteche. Tra le finalità del progetto anche la donazione dei libri inseriti nel percorso alle biblioteche. Una parte significativa dei testi è stata destinata prioritariamente alla biblioteca del Comprensivo di Lanusei, partner del progetto, altri sono andati alle biblioteche del sistema bibliotecario Sbino. «Il progetto si concluderà a fine novembre con la pubblicazione di un e-book open source, edito da Junior Bambini e curato da Emanuele Ortu, dedicato alle arti come strumento di promozione di una reading literacy inclusiva - ha spiegato la vicesindaca Maria Tegas - Il progetto lascia così al territorio competenze, libri, bibliografie, materiali, una pubblicazione e una rete di relazioni da cui continuano a nascere nuove occasioni di incontro tra bambine, bambini e lettura».

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