Il re Sinner all’esame Fritz Alcaraz, che flop 

La notte di Sinner-Fritz, la rivincita della finale degli Us Open. Oggi alle 20.30 il secondo match della giornata sarà un’altra straordinaria prova d’amore del pubblico della Inalpi Arena per il numero 1 del mondo. gustoso antipasto, quello di ieri sera quando Sinner è stato premiato come numero 1 del ranking mondiale alla fine del 2024. La cerimonia si è svolta prima del match serale fra Zverev e Rublev (vinto dal tedesco in due set). A consegnare il prestigioso riconoscimento è stato Boris Becker. Sinner succede a Nole Djokovic (2024) e a Carlos Alcaraz (2023). Nell'anno in corso il tennista altoatesino ha vinto due slam (Australian Open e Roland Garros) e tre Atp Masters 1000 (Miami, Cincinnati e Shangai). «È un club molto molto esclusivo, ci sono solo 29 persone e quando ero giovane non ho mai pensato di arrivare a questo punto, piano piano, con tanto lavoro ci sono arrivato ma la cosa più importante è tenersi intorno le persone che ti fanno stare bene», ha detto Sinner, «e non c'è posto più bello per festeggiare questo trofeo, Torino è sempre stata importante per me e festeggiare questo con tutti voi è davvero speciale». Altri numeri 1 hanno voluto inviare un messaggio video di congratulazioni a Sinner. Fra loro Federer, Agassi e McEnroe, i più applauditi.

Nel match d’apertura, il norvegese Ruud ha “bastonato” lo spagnolo Carlos Alcaraz, uno dei favoriti di questo torneo: 6-1, 7-5, Carlitos è apparso in difficoltà per lunghi tratti del match.

La sfida di stasera è stata “presentata” sinteticamente da Sinner: «Partita difficile». L’americano, senza la pressione di dover vincere per forza dopo il bel successo su Medvedev, potrebbe mettere in campo tutte le sue armi, il servizio soprattutto, e mettere in difficoltà Jannik.

Il doppio

Partenza da urlo per la coppia italiana formata da Simone Bolelli e Andrea Vavassori. In poco meno di un'ora hanno travolto gli ex numeri 1 del circuito, l'indiano Rohann Bopanna e l'australiano Matthew Ebden. Il punteggio finale non lascia dubbi: 6-2 6-3. Per la coppia azzurra - numero 4 del ranking mondiale e nel 2024 finalista agli Australian Open e al Roland Garros - si aprono ora interessanti prospettive. Le sconfitte all'esordio nel torneo dei principali favoriti - il croato Pavic e il salvadoregno Arevalo (numeri 1 Atp), l'argentino Zeballos e lo spagnolo Granollers (numeri 2) - definiscono nuovi scenari. Ad approfittarne potrebbero essere gli outsider, tra cui proprio Bolelli e Vavassori, in gran forma e sostenuti dal tifo della Inalpi Arena.

RIPRODUZIONE RISERVATA