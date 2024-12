Il re di Spagna a Roma: «Mattarella un faro» 

Un discorso mai formale, dal timbro progressista che non ci si sarebbe aspettato da un monarca, seppur costituzionale. Un intervento solenne al Parlamento italiano, decisamente politico, con il quale re Felipe VI ha affrontato tutti i temi più caldi della politica europea partendo da un pubblico riconoscimento dell’autorevolezza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella: voglio ringraziarlo, ha detto in italiano, «per la sensibilità verso la Spagna, per aver sempre trovato nel presidente della Repubblica i consigli. Un punto di riferimento per l’Italia e gli italiani, nonché per molti capi di Stato tra cui ci sono io». La cerimonia a Montecitorio è stato il momento centrale della visita di Stato del sovrano accompagnato dalla moglie Letizia. Fin qui il Quirinale, che Felipe e Letizia ritrovano in serata per la cena di Stato. Il pranzo con la premier Meloni nella residenza governativa di villa Doria Pamphili.

