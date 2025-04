Il re di Luigi Pirandello che si fingeva pazzo 

Un classico del ‘900 con “Enrico IV / una commedia” dal capolavoro di Luigi Pirandello, nell'adattamento di Fabrizio Sinisi, con Davide Giglio, Luca Serra Busnengo, Giulia Eugeni e Giorgia Cerruti (che firma anche la regia) con disegno luci e consulenza scenotecnica di Lucio Diana e sound design e fonica di Guglielmo Diana, per la regia di Giorgia Cerruti (produzione Piccola Compagnia della Magnolia).

Viaggio ai confini della realtà con l'affascinante dramma incentrato su un raffinato gioco metateatrale, in cartellone dopo la prima regionale al Teatro del Carmine di Tempio Pausania, oggi all’Oriana Fallaci di Ozieri, domani al Gavì Ballero di Alghero e infine dopodomani alle 20.30 all’Antonio Garau di Oristano sotto le insegne della Stagione di Prosa 2024-2025 organizzata dal CeDAC Sardegna.

Sotto i riflettori gli artisti prestano volto e voce ai personaggi in una originale rilettura di «un’opera nera», come sottolinea la regista, venata di cupo umorismo, «dove le parole di Pirandello emanano stati dell’animo, non dicono fatti e non espongono apollinee tesi filosofiche ma stendono i fili del tempo sui rapporti tra le persone». Nella rielaborazione di Fabrizio Sinisi, che «affida da subito al pubblico il segreto del dolore di vivere, assumendo la pazzia consapevole come arma di smascheramento del mondo», spiega Giorgia Cerruti, «il personaggio “senza nome” che si fa chiamare Enrico IV diventa un osservatore, dall'interno di una gabbia, di un universo crepuscolare; è un uomo invisibile per gli altri nella sua vera natura. Ma lui vede bene tutto e tutti».

“Enrico IV - una commedia” racconta di un uomo prigioniero della propria mente in seguito a un “incidente” o meglio di un'atroce beffa trasformatasi in tragedia durante una cavalcata in costume: risvegliatosi dopo la caduta, il giovane aristocratico si identifica con l'imperatore germanico di cui indossava la maschera e per un lungo periodo resta immerso nella sua “recita”, assecondato dalla famiglia in attesa di una improbabile “guarigione”. Una vicenda esemplare e paradossale insieme, un caso clinico quasi da manuale, in cui il trauma fisico produce uno squilibrio psichico e il protagonista si smarrisce in una sorta di sogno a occhi aperti.

