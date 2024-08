Il re dei dolci fra tante regine 

La passione per i dolci tradizionali non è solo roba da donne. Ci sono anche gli uomini, per la verità sempre più rari, che lavorano, impastano e infornano creando piccole meraviglie che sembrano opere d’arte. Un tempo in città c’era Luigi Sitzia, il maestro nella realizzazione dei grandi castelli di zucchero.

Il mastro dolciaio

Poi è arrivato lui, Antonio Campus, 59 anni, che ha una gastronomia in via Vittorio Emanuele dove il punto forte sono proprio i dolci. Una passione nata da bambino. «Da piccolo stavo sempre a casa di mia zia» racconta, «che era una maestra nel preparare gueffus, pastittus e tanto altro. All’epoca la guardavo ammirato ma l’unica cosa che mi permetteva di fare era mettere la legna nel fuoco e fare le commissioni». Ma il piccolo Antonio osserva e impara e tra le artigiane a cui la zia insegnava l’arte dolciaria, anni dopo conosce anche sua moglie. «Mi sono appassionato e piano piano ho imparato anche io. Facevo un po’ di tutto, non c’è un dolce particolare con cui ho iniziato». Campus diventa bravo ma c’è da rimboccarsi le maniche.

Gli inizi

Così comincia a lavorare nel campo della ristorazione e poi va all’estero in una fabbrica tessile. «Ma il mio sogno non l’ho mai abbandonato» dice ancora, «e infatti sono tornato in città e sono riuscito ad aprire la mia attività dove ho potuto dedicarmi anche a fare dolci». Vere e proprie opere d’arte come i pastissus con i fiorellini di pasta colorata che lui fa a mano uno ad uno: «Sono tipici quartesi e ormai non lo fanno quasi più». E poi ci sono i pirichittus de bentu quelli che vengono distribuiti per la festa di San Giovanni, di grandi dimensioni, «ma così leggeri perché dentro sono vuoti. Una volta cotti sono decorati con la glassa, hanno sciroppo di zucchero e acqua fior d’arancio e si chiamano de bentu proprio per la loro leggerezza. In pratica sono bignè grandi». Nel bancone del maestro dolciaio non mancano is candelasu, la tazzina con dentro le mandorle sfogliate, bianchini, gueffus e mostazzoli. «E faccio anche i castelli di zucchero di cui il maestro era Luigi Sitzia . Sono molto laboriosi, soprattutto per le decorazioni ne vanno più di mille».

Arte antica

L’arte dolciaria in città è soprattutto delle donne ma «c’è sempre qualche uomo a cui piace fare qualcosa. I dolci sono la nostra tradizione che non deve morire. Prima se ne facevano tanti adesso alcuni un po’ si sono persi. Io amo il mio lavoro e amo fare dolci». E i dolci quartesi sono da sempre tra i più famosi e invidiati al mondo., Di recente la ricetta originale de Is candelaus, tutta quartese, è stata depositata a Sa dom’e Farra dall’Accademia Italiana della cucina, alla presenza di un notaio. E nell’occasione le sorelle Piccioni, vere e proprie istituzioni nel settore, hanno ottenuto il premio Massimo Alberini che viene assegnato a una ditta che ha comprovata tradizione.

