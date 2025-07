Il Re Cantore, un concerto e un film 

Il cantadore in re che divenne prima re del cantu a chiterra e poi re della lirica come testimonia il riconoscimento di “migliore tenore” all’International Opera Awards nel 2019.

Dai palchi improvvisati, con una sedia in mezzo alla paglia che volava agitata dal maestrale, a templi come l’Arena di Verona e il Metropolitan di New York. Dal canto tradizionale del Logudoro e della Gallura, alle opere dei grandi compositori. Per raccontare una storia dal sapore di favola, il regista Pietro Mereu partirà con le riprese per il suo film-documentario da uno dei capolavori italiani: “Madama Butterfly” di Giacomo Puccini, in scena giovedì in piazza d'Italia grazie all'ente concerti Marialisa De Carolis e ad Alberto Gazale, direttore artistico e pure regista per l'atteso titolo dell’estate sassarese. Francesco Demuro sarà Pinkerton, l'ufficiale di marina statunitense che prima sposa Cio cio-san e poi la abbandona. Nella vita reale invece il tenore portotorrese ha messo le sue donne (mamma, moglie e figlie) come centro di gravità permanente nel suo girovagare internazionale.

Il percorso

Francesco Demuro spiega: «Questo film racconta il viaggio di una voce, ma soprattutto di un bambino diventato uomo. Con il tocco sensibile di Pietro Mereu, rivivo il mio percorso umano e artistico, dalla Sardegna ai grandi palcoscenici del mondo. È la mia storia, nuda e sincera». Il documentario di Mereu proporrà interviste esclusive, materiale d’archivio e riprese della vita quotidiana e professionale del cantante, offrendo uno sguardo intimo e autentico sul suo cammino umano e professionale di un artista amatissimo anche all'estero e citato sempre come ambasciatore culturale della Sardegna.

Il regista

Il regista di Oliena Pietro Mereu ha saputo mettersi in evidenza con “Il club dei centenari” e “Il clan dei ricciai” e ha appena presentato al Sffilm di San Francisco il documentario “Sonaggios” che racconta la vita di due famiglie di Tonara che costruiscono i campanacci. Per la prima volta il documentario è incentrato su una persona già famosa. «Di solito racconto storie di persone sconosciute, ma con Francesco è stato diverso. Ci sentivamo da anni al telefono, e quando finalmente ci siamo incontrati, ho capito che dovevo raccontare la sua storia». Il regista di Oliena ha sentito l'attrazione per le sue origini, come confessa: «Anche io da ragazzo ho studiato canto lirico, prima di scegliere la strada della regia. In un certo senso, per me, Il Re Cantore è per me anche un ritorno personale».

Due mondi

Mereu ha scelto come titolo “Francesco Demuro. Il Re Cantore”. E spiega: «Un film che unisce due mondi, quello poco conosciuto del canto a chitarra e quello della lirica. Il titolo nasce da un gioco di parole sul doppio significato della parola Re: da una parte la nota musicale perché, nella tradizione del canto a chitarra, in cui Demuro si è affermato da giovanissimo, si canta spesso “in Re”. Dall’altra il titolo nobiliare perché, prima di intraprendere la carriera nella lirica, diventando una delle voci italiane più apprezzate nel mondo, Francesco era considerato il “Re” di questo mondo».

Il documentario ha già ottenuto il sostegno della Regione Sardegna e del ministero della Cultura. È prodotto da Piano B Produzioni di Roma, la casa di produzione nota per successi come “Ennio” di Giuseppe Tornatore.

L'uscita di “Francesco Demuro. Il Re Cantore” è prevista per il 2026. L’obiettivo è quello di essere presentato in anteprima in un grande festival internazionale.

RIPRODUZIONE RISERVATA