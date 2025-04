Il Rassemblement National regge il colpo: Bardella in testa nei sondaggi 

Parigi. Sembra reggere il colpo il Rassemblement National (RN), il partito dell’estrema destra francese colpito dalla condanna a cinque anni di ineleggibilità della sua popolarissima leader, Marine Le Pen. Secondo un sondaggio realizzato dall’istituto Toluna Harris Interactive per radio RTL, il piano “B” della Fiamma Tricolore bleu-blanc-rouge per la conquista dell’Eliseo nel 2027 funzionerebbe alla grande. Il segretario RN, Jordan Bardella, risulta ampiamente in testa, con il 35-36% delle preferenze nel primo turno elettorale, nel caso in cui dovesse scendere in campo al posto della sua mentore nelle prossime presidenziali. Il risultato del Rn varia di poco a seconda del candidato scelto dalla destra LR (Les Républicains). Bardella raccoglierebbe il 35-36% dei voti, seguito dall’ex premier Edouard Philippe (centrodestra) al 23-25% e Jean-Luc Mélenchon (La France Insoumise, sinistra radicale) al 13%.

Lunedì, subito dopo la condanna di Le Pen che ha sparigliato le carte della politica d’Oltralpe, il RN si è riunito per un vertice d’urgenza nel quartier generale del partito a Parigi per studiare, tra i vari rompicapo in arrivo, un’alternativa al destino avverso della figlia di Jean-Marine Le Pen, lo storico fondatore del Front National scomparso a gennaio all’età di 96 anni. Il candidato più naturale, se la corsa di Marine Le Pen dovesse davvero arenarsi sullo scandalo dei 2,9 milioni di euro sottratti all’Europarlamento, è quello di Bardella. Intervistata da Le Figaro, fu del resto la stessa Le Pen a indicare quella del ventinovenne di ascendenze italiane come la scelta obbligata. Posizione ribadita l’altra sera in diretta al telegiornale di TF1.

