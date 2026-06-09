Il rapporto fra Vaticano e Stati Uniti:  incontro stasera alla Facoltà teologica 

Oggi alle 19, nell’aula magna della Facoltà teologica della Sardegna, monsignor Antonello Mura, vescovo di Nuoro e di Lanusei e Gran cancelliere della Facoltà, incontrerà il giornalista ed editorialista del Corriere della Sera Massimo Franco per un dialogo pubblico dedicato ai rapporti storici tra la Chiesa cattolica (nello specifico il Vaticano) e gli Stati Uniti.

Nel corso della serata sarà presentato l’ultimo libro di Franco, “Papi, dollari e guerre. Il potere dell’America in Vaticano dai tabù del passato a Leone XIV”, che ripercorre oltre un secolo di rapporti tra la Santa Sede e il cattolicesimo americano, tra strategie geopolitiche, poteri finanziari e trasformazioni ecclesiali.

Attraverso documenti inediti, testimonianze e ricostruzioni storiche, il libro analizza il lungo percorso che ha condotto all’elezione di Leone XIV, primo papa statunitense, e le sfide affidate oggi a una Chiesa chiamata a confermare il suo ruolo morale e internazionale.

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