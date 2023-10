Dal “dissing”, il dileggio e gli insulti sui social, i rapper o trapper milanesi passano alle armi da fuoco. Come la pistola calibro 9 per 21 che il rapper in ascesa Shiva, al secolo Andrea Arrigoni, 24 anni, ha usato contro due rivali del gruppo di Rondo da Sousa (che in questa vicenda non è indagato), e che l’ha portato in carcere con l’accusa di tentato omicidio.