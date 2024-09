Il rapper replica: abbiamo fatto un minuto di silenzio 

Un minuto di silenzio sul palco non è bastato a fermare lo sdegno. Nel distretto fieristico di San Nicola ad Ozieri, il rapper Fedez si è esibito in un concerto davanti a migliaia di persone. A poche centinaia di metri si era consumata una tragedia. Gioele Putzu, un bambino che avrebbe compiuto 10 anni a dicembre, aveva perso la vita sotto una dannata porta di calcio. Il lutto non ha fermato i festeggiamenti per la Beata Vergine del Rimedio e l’indignazione ha cominciato a correre sui social. All’indomani del terribile dramma è esplosa la polemica. Fedez posta le immagini in cui chiede al pubblico di onorare la morte del bambino poco prima di cantare. «Ieri sera (sabato) ho suonato ad Ozieri, e sono stato avvertito di questa terribile tragedia poco prima di salire sul palco. Prima di esibirmi ho chiesto al pubblico, 15 mila persone, di fare un minuto di silenzio per commemorare Gioele ed esprimere la nostra vicinanza alla famiglia», sono le parole dell’artista. «Nessuno si è permesso di dire nulla – aggiunge Fedez – quindi vergogna a chi? Ma come si fa ragazzi? Solo perché la settimana scorsa è andata virale la roba che l’autotune era sbagliato». Poi si scaglia contro lo stato dell’informazione italiana. La risposta sul web è impietosa. Il sindaco Marco Peralta aveva giustificato la mancata sospensione degli eventi «per ragioni di ordine pubblico». Ieri l’annuncio dell’associazione su Facebook dello stop ai festeggiamenti civili. (m. p.)

