Il rapinatore si pente: «Scusate» 

L’azione di Prazzoli è stata violenta e solo la coraggiosa reazione di Roberto Zanda ha evitato che la rapina andasse a segno. Perché il 34enne sabato scorso, con una pistola in mano, è entrato nella tabaccheria dove si trovavano Zanda e un collega. Il bandito ha puntato l’arma addosso al dipendente e Zanda ha subito reagito, bloccandolo. C’è stata una colluttazione. Il rapinatore ha riportato delle ferite, riuscendo a colpire alla testa il tabaccaio con il calcio della pistola: solo in quel momento, con la caduta a terra di alcuni pezzi di plastica, c’è stata la certezza che si trattasse di un’arma giocattolo.

Nell’ordinanza, la gip evidenzia che la misura decisa è quella adeguata perché l’uomo «sarà sorvegliato dagli operatori della comunità» e perché «con il recupero dalla tossicodipendenza verrà meno il principale motivo della sua condotta e potrà anche avviare un programma di reinserimento sociale». Secondo quanto emerso durante l’udienza di convalida, la rapina fallita il giorno prima di Pasqua è da associare proprio alla necessità di recuperare soldi da usare per l’acquisto della sostanza da cui è dipendente. Ovviamente l’interruzione del programma di recupero o i comportamenti incompatibili in comunità, la mancanza di collaborazione o il rifiuto di di seguire il percorso «comporteranno l’applicazione della custodia cautelare in carcere».

«Chiedo scusa e appena potrò lo farò di persona anche al titolare della tabaccheria. Non avevo mai fatto nulla del genere. Oramai ho toccato il fondo: voglio entrare in una comunità». Antonio Prazzoli, 34 anni di Monserrato, ha confessato la tentata rapina nell’attività di viale Sant’Avendrace 96 alla vigilia di Pasqua, ammettendo tutte le sue colpe nell’interrogatorio di garanzia di ieri mattina davanti alla giudice Ermengarda Ferrarese. Difeso dall'avvocata Cinzia Lilliu, ha risposto alle domande della gip manifestando la volontà di iniziare un percorso di recupero e disintossicazione da sostanze stupefacenti: la legale ha proposto un programma di una comunità che ha dato la disponibilità ad accogliere Prazzoli. Così la giudice ha convalidato l’arresto e disposto i domiciliari nella comunità terapeutica.

Il recupero

Il blitz

La fuga

Prazzoli a quel punto è scappato a piedi. Non è emerso che sia stato aiutato da qualcuno. Ha raggiunto il pronto soccorso del Santissima Trinità. Poi, temendo di essere raggiunto dai carabinieri, è fuggito. Ma una pattuglia del nucleo radiomobile della compagnia, intervenuta subito dopo l’allarme, era giù sulle sue tracce. I militari in poco tempo lo hanno rintracciato nella zona di via Peretti, arrestandolo. Indagini a tempo di record grazie anche alle telecamere: Prazzoli, prima di entrare nella tabaccheria, è rimasto all’esterno venendo inquadrato per bene. Zanda, soccorso dal 118 e in ospedale, ha riportato traumi e ferite con una prognosi di trenta giorni.

