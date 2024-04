«Il rapinatore ha un viso conosciuto» 

Il rapinatore solitario, entrato in azione martedì sera in via Garibaldi, ha le ore contate. La descrizione fatta dal gestore del compro oro Metalgold, vittima del blitz armato, il racconto dell’altro negoziante presente durante l’incursione e le immagini degli impianti di videosorveglianza di alcune attività commerciali della via dello shopping hanno fornito elementi utili alle indagini svolte dai carabinieri della compagnia di Cagliari. Gli investigatori del Nucleo radiomobile e della stazione di Villanova avrebbero in mano un identikit del bandito arrivato a minacciare con una pistola il gestore dell’attività: «Dammi i soldi della cassaforte o sparo». Luigi Anedda dall’interno del locale ha reagito mettendo in fuga il malvivente, scappato con il telefono cellulare della vittima.

Viso conosciuto

Subito dopo il colpo, avvenuto in una via Garibaldi con tante persone in giro per una passeggiata o per qualche acquisto, proprio Anedda ha fornito i primi elementi utili ai carabinieri. «Mi sembra un viso conosciuto», ha detto, nonostante l’uomo avesse un berretto in testa, occhiali da sole e un foulard per nascondere parzialmente il volto. E il rapinatore, prima di far vedere la pistola, avrebbe anche fatto delle domande ad Anedda come se lo conoscesse. «All’inizio», ha raccontato il gestore del compro oro subito dopo la rapina, «ho pensato a uno scherzo. Ma quando ho capito che quell’uomo faceva sul serio, e voleva rapinarmi, ho provato a cacciarlo fuori dal locale. Lui ha tirato fuori una pistola, per poi dirmi: dammi i soldi della cassaforte o sparo. Non so cosa mi sia passato per la mente e senza pensarci, incurante dell’arma, ho continuato a spingerlo. Lui ha cercato di darmi dei calci, poi ha afferrato il mio telefono cellulare che avevo in mano ed è scappato».

In pochi istanti

L’incursione è durata pochissimo ed è avvenuta mentre all’interno del locale c’era un negozianate amico di Anedda. È rimasto dietro la porta, cercando di non far entrare l’uomo quando ha capito le sue intenzioni. E in pochi si sono accorti di quanto accaduto. «Non ho sentito niente», hanno sottolineato i commercianti che hanno l’attività accanto al compro oro. Il bandito, con un telefono cellulare come bottino, è scappato verso il Bastione ma ha svoltato subito in via San Lucifero. Le ricerche da parte dei carabinieri sono andate avanti per tutta la giornata di ieri. E si spera di chiudere il cerchio in tempi rapidi. (m. v.)

