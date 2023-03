«Il rap per mio nonno che non c’è più» 

Di diventare protagonisti di un video forse non se lo aspettavano nemmeno loro. Anche se per la verità quel titolo “Bicchiere mezzo vuoto”, Michael lo aveva già pensato qualche tempo prima per un brano buttato giù «quando la vita non andava per il verso giusto». E invece adesso eccolo qui Michael Vargiu insieme al fratello Igor e a Elena Golosio, rispettivamente 18, 14 e 17 anni interpreti del videoclip realizzato dall’associazione Culturale Babel nell’ambito dei progetti di coesione sociale finanziati dal Comune, assessorato alle Politiche sociali, con la direzione artistica di Paolo Carboni.

Il testo

Il risultato di sei mesi di idee, lavoro, produzione, arte, socialità è questo video che strizza l’occhio al rap, toccante nelle parole scritte dai ragazzi e che è stato presentato nei giorni scorsi nella sala degli Affreschi dell’ex convento dei cappuccini in via Brigata Sassari. Qui una schiera di parenti è arrivata ad assistere all’anteprima e ad applaudire gli emozionatissimi ragazzi, famosi all’improvviso. Michael e Igor sono due fratelli con una storia particolare alle spalle e un legame speciale. Uniti adesso anche in questo videoclip dove raccontano stralci di vita non sempre facile, tra le strade della loro città in via Marconi, in via Dante, in via Mameli. «Mi sono divertito moltissimo in questo progetto» racconta Igor, «io già facevo un po’ di musica ma non cantavo. Facevo dissing, che è quel botta e risposta su una base hip hop». Mani verso il cielo, la sua strofa tocca l’anima, «l’ho scritta pensando a nonno che non c’è più». Igor frequenta la scuola a Flumini, «i miei compagni sanno che stavo facendo questo video e mi chiedevano sempre quando usciva». Di fianco a lui Michael aggiunge: «Avevo visto un’intervista a Paolo Bonolis in cui parlava di bicchiere mezzo vuoto e mezzo pieno e ho pensato che in quel momento la mia vita era un bicchiere mezzo vuoto e da lì poi è nata una canzone che è più o meno questa. La musica può aiutare tanto per sfogarsi». Il sogno di Michael però è un altro, «mi piacerebbe molto fare il cuoco, io sono bravo a cucinare. Ho sempre avuto questa passione perché mio padre aveva una pizzeria». Il piatto che gli riesce meglio? «Senza dubbio la pasta alla carbonara, ma so fare molte cose».

Le voci

La più timida dei tre è Elena: «Per me è la prima volta da cantante». Paolo Carboni spiega: «I ragazzi hanno fatto tutto da soli, dalla stesura del testo alla produzione della musica». Il laboratorio è stato coordinato da Alessandro Pintus: «Tutto parte dai ragazzi, dalle loro idee». L’assessore alle Politiche sociali Marco Camboni sottolinea «l’importanza della musica, che è un linguaggio che appartiene a questi ragazzi. La loro esperienza passa attraverso questi codici». E già da qualche giorno“Bicchiere mezzo vuoto” si può vedere e ascoltare su Youtube.