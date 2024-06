Il ramo di un albero danneggia un’auto in sosta 

Cade un ramo da tre metri di altezza e danneggia cofano anteriore e carrozzeria di un’auto in sosta. È successo ieri pomeriggio, in via Marconi, nei pressi dell’ingresso dei parcheggi del Palazzo di Giustizia.

A causare la caduta del ramo fresco, un filo elettrico che l’ha spezzato, facendolo precipitare sulla Golf. Sul posto sono intervenute una pattuglia del commissariato di Lanusei e quindi della Polizia Municipale che ha spostato il ramo e liberato la carreggiata. Il pericolo non è comunque stato rimosso definitivamente. Un altro ramo è nelle stesse condizioni e c’è il rischio che la disavventura si ripeta.

