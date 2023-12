Il rammarico (e i dubbi) di Goldaniga  

A Edoardo Goldaniga è piaciuta la prestazione del Cagliari, ma non il fatto di non aver portato a casa un risultato positivo. «Andiamo via molto dispiaciuti e con grande rammarico, per la prova che abbiamo fatto e le occasioni create», dichiara a fine partita il difensore. Che, come dichiarato anche da Ranieri, non capisce la decisione di cambiare da giallo a rosso il colore del cartellino per Makoumbou: «Un'espulsione molto dubbia, l'arbitro e soprattutto il Var l'hanno indirizzata. In campo Dionisi aveva deciso che era solo giallo, l'aveva visto lui in campo e il Var poteva anche non intervenire. In dieci abbiamo sofferto, rimanendo compatti fino alla fine: non era certo facile, in una partita particolare col gol all'inizio l'espulsione venti minuti dopo».

La reazione

Goldaniga ha dato il suo contributo fino all'83', quando Ranieri l'ha richiamato in panchina per inserire Nández nel forcing finale. Una strategia definita all'intervallo: «A fine primo tempo ci siamo detti di portarla sull'1-0 il più a lungo possibile, per avere qualche occasione alla fine», rivela. «Così è stato: ne abbiamo avute due nel finale e potevamo andare via con un punto». Questi, per lui lui, sono segnali di come il Cagliari sia in salute. «Da cinque-sei partite abbiamo preso la strada giusta e si vede. Ogni giornata per noi è fondamentale far punti, ne abbiamo sempre bisogno: andare via senza da una partita del genere ci lascia l'amaro in bocca. Siamo convinti che così possiamo salvarci, poi sappiamo che ci sarà da lottare e soffrire fino all'ultima giornata per farlo. Abbiamo fatto bene a livello difensivo e di squadra, ci dispiace non aver fatto punti».

Doppio modulo

Dopo il rilancio di fine ottobre con la difesa a quattro, utilizzata sino alla Juventus, al rientro dalla sosta il Cagliari si è presentato sia col Monza sia ieri di nuovo con la retroguardia a tre, sempre con Goldaniga, Dossena e Hatzidiakos. Ranieri più volte ha detto di non avere problemi a cambiare e anche per Goldaniga è lo stesso: «Lavoriamo su tutti i moduli, a tre e a quattro. Ci mettiamo a piena disposizione di Ranieri facendo quanto ci dice, anche a gara in corso può essere un'arma per il nostro cammino». E sul decisivo Provedel, che ha negato l'1-1 ai rossoblù e con cui ha condiviso due anni tra Perugia e Pisa come compagno di stanza, scherza: «Gli ho detto che quando giocava con me non faceva queste parate».

