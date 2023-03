Il rally, una grande occasione 

Non solo rally, ma anche altri eventi organizzati in occasione della prima edizione del Rally del Sulcis Iglesiente che si svolgerà nel weekend. Il percorso coprirà 391,79 chilometri con partenza in piazza Sella, a Iglesias, alle 18 di domani e, a seguire, speciale d’apertura Fluminimaggiore-Iglesias in notturna. Domenica previsti tre passaggi sui settori Narcao, Nuxis-Santadi e Perdaxius e arrivo finale di nuovo in piazza Sella.

Tutto esaurito

A Iglesias, Carbonia e nei centri limitrofi, strutture ricettive al completo per tutto il fine settimana grazie a centinaia fra partecipanti, addetti ai lavori, appassionati e curiosi. «Le richieste in città sono state tanto elevate - dichiara l’assessora allo Sport di Iglesias Claudia Sanna - da vederci costretti a chiedere supporto alle strutture ricettive dei Comuni limitrofi. Si è creato un indotto con pochi eguali, che porterà dei benefici anche economici alle attività produttive in generale. I grandi eventi devono essere il volano per far crescere la nostra economia». Un buon auspicio per la stagione calda in arrivo: «Queste presenze danno una grossa mano visto che l’evento cade in un periodo di spalla rispetto all’estate – puntualizza Maxwell Frongia, hotel e ristorante a Carbonia - così si può iniziare ad affrontare il principio di destagionalizzazione che dà beneficio agli operatori del territorio». Alberghi e b&b a pieno regime quindi: «In questi giorni non abbiamo disponibilità di camere», conferma Maria Lorefice, responsabile dell’Eurohotel di Iglesias. Un “tutto esaurito” che viene confermato anche dalla reception dell’Hotel Artu e dal b&b Eos: «Considerato la previsione di un grande afflusso di presenze, abbiamo invitato le attività commerciali a tenere aperto. - continua l’assessora Sanna - In tanti hanno scelto di arrivare il venerdì e rimanere in città fino al lunedì. Per i giorni di sabato e domenica, piazza Sella sarà quasi completamente occupata da un particolare palco in grado di ospitare le vetture e una postazione dei dj del media partner “Radio Sintony”. L’indotto della manifestazione si ripercuote anche nelle attività di ristorazione: «Ci sono delle prenotazioni attinenti all’evento anche per la serata di domenica», dice Luca Cui, del ristorante Argentaria.

Gli eventi

Gli appuntamenti collaterali sono tanti. Si comincia oggi, a San Giovanni Suergiu, alle 18, con la presentazione dell’equipaggio formato dal pilota Lucio Aunitu e dalla navigatrice di San Giovanni Nicoletta Deidda. Domenica in occasione della fase di timbratura si potrà assistere ai balli del gruppo folk “Is Suerxinus”. A Carbonia che per l’occasione ospiterà il parco assistenza delle auto, domani pomeriggio dalle 15 e per tutta la domenica, piazza Roma ospiterà stand di prodotti enogastronomici, animazione e musica in piazza, esibizioni di ballo,. Domenica, inoltre dalle 9, tanta animazione e sarà presente in piazza un’esposizione di modelli Vespa dagli anni 50 a oggi. Nel pomeriggio, dalle 16, esibizione del gruppo folk Santa Giuliana di Serbariu e il concerto del gruppo musicale del gruppo “I Colpevoli”. In occasione dell’evento il Comune rende fruibile un’area (non attrezzata) presso la Grande miniera di Serbariu da utilizzare come parcheggio per i camperisti. Sempre domenica, a Perdaxius, intorno alle 9 un gruppo di auto tuning farà da apripista prima del primo passaggio delle vetture. Successivamente sosteranno nei pressi dello stadio. A Santadi, dalle 9 alle 18, si potrà visitare la barricaia della cantina di Santadi; nelli stesso paese, alle 17, si svolgerà l’ultimo riordino prima dell’ultima prova speciale.