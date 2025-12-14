Il Rally di Cagliari è già un successo 

Dopo la speciale d’apertura, Dolianova-San Nicolò Gerrei, e la prova spettacolo di Monte Urpinu, incastonata in un paesaggio mozzafiato tra la Sella del Diavolo e la città illuminata, l’emozionante giornata iniziale del 1º Rally Città di Cagliari si è chiusa con Marino Gessa e Salvatore Pusceddu al comando (in 9’41”). Il pilota di Arbus e il navigatore cagliaritano hanno un vantaggio di 0”6 su Valentino Ledda e Claudio Mele, anch’essi su Skoda Fabia Rs Rally2. In terza posizione, a 7”9, Simone Di Giovanni, pilota di Pomezia all’esordio su “quattro ruote motrici” al volante di una Skoda Fabia Evo Rally2 con Andrea Colapietro alle note. A chiudere la top5, DI Iuorio e Diomedi. Oggi altri due speciali da ripetere due volte e poi le premiazioni, alle 15 in Piazza dei Centomila.

La cronaca

Nella Dolianova-San Niccolò Gerrei il più veloce è stato Valentino Ledda, che si è aggiudicato il duello con Gessa (secondo a 2”2) e staccato Di Giovanni di 9”7. Partenza sfortunata per i galluresi Vittorio Musselli e Massimiliano Frau, arrivati lunghi alla prima curva e irrimediabilmente usciti di strada. Dopo la prova più lunga (15 km) della gara, è andata in scena quella più breve, i 1600 metri della super speciale cittadina Aci Cagliari, vinta da Di Iuorio-Abatecola, che hanno staccato Gessa di appena 0”2. Nono assoluto e primo tra le “due ruote motrici”, Michael Rendina e Alex Guion (Peugeot 208 Rally4).

I protagonisti

Lucida l’analisi di Marino Gessa, al comando dopo le prime due speciali: «Non abbiamo vinto nessuna delle due prove ma siamo in testa. Non ero molto convinto della prima, ma alla fine nei 15 km di Dolianova siamo riusciti a firmare un buon tempo, a 2”2 da Ledda; poi, a Monte Urpinu, si faceva spettacolo. Comunque, visto che le prove della domenica saranno molto insidiose, in particolare la Olivari a Monte ‘e Cresia, siamo contenti di arrivarci da primi in classifica e non secondi o terzi».

Anche Valentino Ledda, secondo a 0”6, ha le idee chiare: «Ho optato per una gomma un po’ più dura rispetto agli altri, ma abbiamo anche vinto la prima speciale a Dolianova. Poi a Monte Urpinu abbiamo giocato con la leva per fare show, a sangue freddo direi forse un po’ troppo visto che ci è costato qualche secondo, però siamo contenti e domani proveremo a recuperare, anche se le prove non sono semplici».

Classifica dopo il day1 : 1) Gessa-Pusceddu (Skoda Fabia Rs Rally2) in 9’41”; 2) Ledda-Mele (Skoda Fabia Rs Rally2) a 0”6; 3) Di Giovanni-Colapietro (Skoda Fabia Evo Rally2) a 7”9; 4) Di Iuorio-Abatecola (Skoda Fabia Rs Rally2) a 11”8; 5) Diomedi-Pirisinu (Skoda Fabia Rs Rally2), a 12”6; 6) Siddi-Guzzi (Skoda Fabia Evo Rally2) a 12”9; 7) Sala-Sala (Skoda Fabia Evo Rally2) a 16”1; 8) Ardizzone-Pasini (Skoda Fabia Rs Rally2) a 27”4; 9) M. Rendina-Guion (Peugeot 208 Rally4) a 35”5; 10) Milano-Cottellero (Skoda Fabia Evo Rally2) a 40”1.

