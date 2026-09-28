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Automobilismo.
29 settembre 2026 alle 00:24

Il Rally dei Nuraghi e del Vermentino scalda i motori 

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Scatteranno giovedì le iscrizioni per la 23esima edizione del Rally dei Nuraghi e del Vermentino, valido come quinto round del Campionato Italiano Rally Terra e abbinato all’ottava edizione del Rally Vermentino Historicu, valido per il Campionato Italiano Rally Terra Storico. L'appuntamento targato Rassinaby Racing, è in programma sabato 31 ottobre e domenica primo novembre (novità rispetto alle precedenti edizioni, quando si correva venerdì e sabato).

Per partecipare al Rally Moderno, valido per la Coppa Rally di Zona 10 e per il Campionato Regionale Delegazione Sardegna Aci Sport, ci si potrà iscrivere dalle 9 di giovedì alle 23.59 di venerdì 23 ottobre, mentre per lo Storico c'è tempo fino alle 18 di lunedì 26. L'evento, organizzato con la collaborazione degli Assessorati regionali del Turismo e dello Sport, coinvolge i Comuni di Alà dei Sardi, Berchidda, Monti, Oschiri e Pattada, la Comunità Montana del Monte Acuto, le Province di Sassari e Gallura Nord Est, con il patrocinio di Forestas e il supporto dell’Automobile Club Sassari e di Aci Sport Delegazione Sardegna. Il percorso, rinnovato per metà, verrà ufficializzato dopo il sopralluogo del supervisore federale. L’organizzazione punta su speciali dal fondo sterrato compatto e regolare, adatto per tutte le vetture. Il sabato ci sarà il ritorno della speciale di Monte Olia, assente da diverse stagioni e riproposta in una versione del tutto inedita, in quanto verrà percorsa in senso inverso rispetto al passato.

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